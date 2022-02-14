自由開講》中共真實的人權狀況

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荷蘭記者此前在北京連線直播冬奧會時，被中共便衣保安強行拖離直播畫面，引發外界對中共封殺新聞自由產生熱議；對此，國際奧委會緊急出面解釋，這是單一事件，不影響外媒對北京奧運會的報導，但荷蘭記者卻表示，已經不是第一次遇到這種情況。

日前荷蘭記者鄧達斯在北京冬奧現場連線報導時，被中國保全人員連忙拖走，讓當時還在與他連線中的主播看得目瞪口呆。（擷取自Twitter@NOS）

北京駐華外國記者協會（FCCC）近日稱，中國媒體自由正急劇惡化，針對記者的恐嚇和暴力變得普遍，外國記者團在報導冬奧會相關籌備工作也備受阻撓，自2020年北京驅逐了數十名記者後，中共當局就只受理些許的外國記者簽證申請，使得沒有足夠的媒體團隊報導冬奧會；對此，有分析人士認為，中國宣傳部門禁止北京冬奧期間出現任何批評聲音，期待把比賽當作提升形象的平台，然而，這場國際賽事卻因新疆人權問題而備受審視，若中共打算利用奧運會在國際上恢復其大國形象，將是一場艱難的任務，其過度自信更可能導致自己被長期孤立。



國際記者聯盟日前發表題為《公平遊戲：2022年中國境內外國記者瀕危媒體空間》的報告，內容列舉了外國媒體在中共面臨的種種障礙和限制，甚至在冬奧會舉辦期間，被限制在「閉環管理系統」內，從抵達中國的那一刻開始到離開，都將被禁止與閉環外的中國公民接觸，也無法看到官方授權的工作場所和酒店之外的地方，中共多種強制性控制手段，更突顯了十多年來中國媒體自由度急劇下降的原因。

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（研究生）

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