胡，怎麼說》戰爭不可控！輕啟戰端，下場必慘；慕尼黑氣味腐臭，只會助燃戰火!

2022年，地球的天空籠罩著兩層濃厚的黑雲，除了肆虐人類兩年多的COVID-19（武漢肺炎）疫情烏雲仍然罩頂，戰爭的烏雲更是愈來愈濃，兩大烏雲壓頂、壓的人們幾乎要喘不過氣、只能屏息等待！

必須嚴正警告手握啟動「戰爭鑰匙」的兩大野心家及獨裁者普廷、習近平:疫情尚可控，戰爭不可控！輕啟戰端者，下場必定奇慘!

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至於怕戰、抗壓不足、對侵略者只求妥協再妥協、退讓再退讓、把投降當和平的那些人，就引用英國國防大臣華勒斯批評軟爛無骨者身上的「慕尼黑氣味」，並稍為添加幾字告訴軟趴趴一家親跪迎侵略者的那些黨、那些人:「慕尼黑氣味腐臭，不會引來和平，只會為侵略戰火助燃！」

引發COVID-19的SARS-CoV2病毒，自2019年12月源發中國以來，至今全球已逾4億人確診染疫，死亡人數直逼600萬人，可說是史上罕見的病毒大浩劫。不過，在各國合作防疫仍多於自私自利之下，即使病毒基因百變頑強，人類科技以變制變，管制、疫苗、新藥研發多管齊下，疫情尚可控！

戰爭之源就是人類的「自私基因」作祟，無論野心家個人的自私基因、民族的集體自私基因，無論把自私化名稱作什麼強國夢、民族復興夢，骨子裡構成的核心仍是「自私基因」，這就是「戰爭不可控」的主因，個人為了實踐野心，點燃撥弄群體自私心的烈火，經常一發就不可收拾。

普廷的俄羅斯擴張主義，2008年併了喬治亞共和國部分領土，2014年併吞了原歸屬烏克蘭共和國的克里米亞，隨後染指烏東地區；白俄羅斯則長期親俄，軍隊和俄軍整合編裝，等於是俄軍分支，白俄可說已被俄國實質兼併了。

去年3月起，普廷不斷增兵俄烏邊界，今年來已部署13萬大軍，這幾天還在白俄羅斯與烏克蘭邊界大規模聯合軍演，擺出北、中、南三面包圍、出兵則可三線並進的態勢。

因烏克蘭現在不是NATO成員國，美國及北約（NATO）對烏克蘭的援兵，則部署在波蘭、羅馬尼亞等東歐及北歐的盟國，可說遠水救不了近火，只是在防止俄軍侵烏之後進一步蠢動橫掃歐洲。

因此，俄國侵略烏克蘭的「戰爭鑰匙」，就掌握在普廷手上，是否啟動就在一念之間。不過，「戰爭不可控」，普廷不要以為啟動戰爭之後，還可以完全控制戰爭，不要以為可以用戰爭實現自己的野心及俄羅斯重擴張主義，而不必付太多代價，如輕啟戰端，戰禍可怕，更容易大失控，波及全球，亂不可止，後果就很難收拾。

其實，普廷不必出兵侵烏，他要的目的，如實質控制或共管東烏、烏克蘭不加入北約等，其實也達成了大部分。但是，他調動大量俄軍、擺出陣仗，軍費花了大把，完全不用兵恐怕顏面無光、地位動揺，其實，大多數俄國人也不願打仗，不打仗，就能達標，恐怕普廷權力會更穩固，如何抉擇，這就要看他的領導力及治國格局了。

普廷是否出兵侵烏，全球都屏息焦急的看著，中共領導人習近平當然也在看，不過，正如前述「戰爭不可控」，普廷如真的出兵侵略烏克蘭，就犯下戰爭罪行的大錯，習近平如邯鄲學步、有樣學樣、只會學習普廷的大錯，而犯下侵犯台灣的更大錯誤、更大的戰爭罪行，侵犯台灣不但不會得逞，必定成為「千古罪人」。

在人類文明進展到21世紀的今天，沒有人能用軍事侵略建立自己帝業，不論你的侵略叫做「中國特色」，或「俄羅斯榮耀」，都是野心家自私基因的醜惡產品，普廷、習近平如犯下戰爭罪行的大錯，在戰爭失控的戰禍頻仍下，他們的下場必定奇慘，終局就是比希特勒還慘，一個比一個更慘吧！

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