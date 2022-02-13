自由開講》國民黨若有心改革，應該怎麼做？

鄧鴻源

國民黨金門縣立委陳玉珍，有意在年底投入縣市長選舉，挑戰同黨金門縣長楊鎮浯。不過，在她正式宣布前，陳玉珍家族卻不斷遭到爆料「起底」，先是傳出因家族企業投標失利，讓陳玉珍親弟，金門縣議員陳志龍利用議會職權，提出凍結工程預算款項共2.2億元，讓廠商怒告金門縣政府。

如今陳玉珍的姊夫，金門縣警察局刑警大隊隊長蔡其豪，遭到檢舉「違法兼職」，對此監察院也證實，蔡其豪的確利用請假，替陳玉珍家族企業監督工程。監院認定蔡其豪屢屢出面協調陳玉珍家族事業「海瑞營造股份有限公司」相關業務，更成為糾紛之被訴人，斲傷警察機關形象，並要求金門縣警察局議處失職人員。

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監院認定蔡其豪（左）屢屢出面協調陳玉珍（右）家族事業「海瑞營造股份有限公司」相關業務，更成為糾紛之被訴人，斲傷警察機關形象，並要求金門縣警察局議處失職人員。（資料照）

怎麼許多國民黨家族都這樣會耍特權？宜蘭林家、台中顏家與盧家，雲林張家，金門陳家，還有許多沒有冒出來的「其他」家，好像他們從事公職的最大目的，似乎都是圖利自家人，難怪個個油水水。真是狗屁倒灶一條龍的政商勾結家族 !

如顏家侵佔國有地蓋豪宅，內部佈置如歐洲皇宮，也敢廉價購公保地蓋豪華招待所，又有大筆土地出租收租金，沒有讀什麼書，也不知做什麼事業，為何會那麼有錢？國民黨怎麼都結交這些黑金家族？許多民眾都不敢說話，但是都看在眼裡。國民黨敢說自己都是為人民為民主嗎？算了吧 !

國民黨若有心改革，應該放棄跟這些地方黑金家族掛勾，主動將所有黨產捐出，從事公益事業，移除所有威權圖騰，建議蔡政府修改黨國不分的國歌，各機關學校典禮時不必再向老孫的肖像敬禮，也不需再唸早已作古的遺囑，並建議比照蓋眷村的方式廣建社會住宅，廉價賣給無殼蝸牛。

國民黨人老是譴責蔡政府搞「民主獨裁」，卻對真正的獨裁者兩蔣默不作聲，每逢年過節或選舉輸贏時，一些高層總是往慈湖與頭寮跑，向獨裁者膜拜，不會覺得很可笑嗎？試問，世上還有哪個國家搞這種禮數？即使是共產國家，也沒有人這麼做吧？

還有，就是不要再為反對而反對，如反對日本福島進口的食物，卻支持重啟核四，自己人卻大啖日本美食，還po上網炫耀，敢吃萊牛，卻反對吃萊豬，毫無說服力。

國民黨如果能做到以上幾點，支持度馬上大升，未來班師回朝有望，只是筆者很看衰，因為他們沒有那種肚量與同理心。

（大學教授）

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