自由開講》公投與大選應分離 台灣民主才能更成熟

陳沛安、莊承憲

12月18號將舉行四項全國性公民投票，其中第19案由國民黨立委江啟臣領銜提出，該案內容為：「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」。

換言之，這項公投案討論的是「公民投票」和「全國性大選」這兩項民主制度不可或缺的設計，究竟應該同時舉辦、還是分別進行——台灣是否應該「公投綁大選」？

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細數公投綁大選的正反方意見與過往歷史教訓之前，台灣已經連續3年被國際非政府人權組織CIVICUS評比為公民活動自由度是亞洲區域唯一的「開放國家」。藉著四項公投案在即，身為台灣公民社會一員的我們，都應該好好認識什麼是公民投票，而公民投票與其他選舉又有什麼不同。

直接民主 vs 代議民主

公民投票，是民主制度讓人民透過投票「直接參與」法律與重大政策制定的參政手段。直接參與，意味著公民投票和大眾習以為常的選舉投票（大至總統副總統選舉，小至村里長選舉）有著本質上的差異，那就是「直接民主」與「代議民主」的不同。

「代議民主」的選舉，是選出一批民意代表或行政首長，讓這群當選人進入立法與行政機關，由他們代替人民行使憲法的權力。而「直接民主」的公投，則是由公民發動提案、連署，再由符合投票資格的所有公民進行同意與否的投票；也就是說，公民投票是民意對於重大政策與未來制定方向的直接表態。

直接民主最重要的作用在於補足代議民主的缺口，當代議民主產出不同於民意，甚至是悖離民意的政策決定時，公民投票保障人民直接參與政治，讓民意能直接展現，這即是「直接民主」的重要性。

回顧台灣的公投經驗

回顧台灣過往的公投歷史，2004年至2008年間，有六場全國公投配合全國大選同時舉行，由於當時的公投通過門檻過高（投票率過半且有效同意票亦過半），六案公投全都未能過關。於是《公民投票法》經過修訂，將公投通過門檻降為有效同意票多於四分之一，且同意票多於不同意票，才開始有公投案成功通過。2019年《公民投票法》再次修法，讓公投固定每兩年舉行一次，日期固定於八月的第四個星期六。

究竟公投是否應該綁大選？支持公投綁大選的正方主張：兩者同時進行可以提高投票率，以提升公投的代表性，且公投與大選一併進行，還可以節省數億元的行政成本。

2018年九合一大選與公投同時進行，當時除了有三張選舉票，還有多達十項公投案，導致選民花太多時間蓋章，投開票所還在大排長龍，牆上電視機已經在開票。而今年的四大公投，核四重啟、三接遷離、美豬進口與公投綁大選，牽涉台灣未來能源轉型、經濟發展、台美關係、國際空間，每一案都關係重大，每一案都影響深遠。尤其公投綁大選一案，將決定台灣公投制度的未來，更需要我們深思熟慮。

2018年九合一大選與公投同時進行，當時除了有三張選舉票，還有多達十項公投案，導致選民花太多時間蓋章，投開票所還在大排長龍，牆上電視機已經在開票。圖為當時因「公投綁大選」，延宕投票時間，國民黨台北市長落選人丁守中（中）聲稱就是「一邊開票、一邊投票」害他落選。（報社新聞資料截圖）

借鏡歐洲國家的公投制度

台灣的公投經驗尚稱稚嫩，歐洲成熟的民主國家可以成為借鏡。以經常舉行公投而聞名的瑞士為例，瑞士不允許全國性的公民投票與國會議員的選舉同時舉行，以防止政黨在公投議題上動員，進而造成社會的分歧與對立。同時，瑞士也要求公投的正反兩方必須進行社會對話，在程序上拉長全國性公投成案的時程，促進社會在公投前的完整討論。在瑞士，全國性的創制公投案，從提案、連署到成案，更要歷時約五年之久，其慎重可見一斑。

德國柏林的公投制度也同樣盡可能拉長公投的立案與成案時程。在柏林市，一般法律複決與政策提案只需兩萬人簽署即可提案，經過四個月審查是否成案後，再經過四個月的第二階段連署，連署若成功，還必須由柏林市政府決定公投的投票時間，且投票時間最長可以延長八個月。

無論是瑞士或是德國柏林，拉長公投成案的時程，目的都是希望人民在投下公投票之前，整個社會已有有完整且充分時間討論公投議題。公民投票作為「直接民主」的展現，應該給予人民足夠的時間、開放的平台與平等的權利，讓各方針對公投立場交流對話，讓公民在對話中瞭解議題，找到自己認同的立場與方案，最後才在公民投票日投下自己認為對社會最有幫助的一票。

公投與大選分離是台灣民主更成熟的指標

歐洲國家的公投制度告訴我們，公民投票直接影響重大政策與國家未來，我們不該只單純追求行政成本極小化或投票率的高低，也必須審慎看待公民投票促進社會對話的重要性。

公投是針對重大政策或法律來展現民意，不同於對人的選舉，兩者之間本身就有直接民主與代議民主的不同。公投與大選分開舉行，可以減少公投受到大選的干擾影響，避免受到選舉的政黨競爭而模糊焦點，也確保人民針對公共政策討論的過程，公投的價值不應該為了節約行政成本而犧牲。

筆者認為，公投不應該淪為選舉的附屬品，被選舉所綁架，公投的價值也不應該為了節約行政成本而犧牲，稀釋公民「直接民主」的權利。公投與大選應該分離，台灣才能步入更加成熟的公民社會。為了深化台灣的民主制度，讓台灣邁入更成熟的公民社會，12月18號「公投綁大選」一案，請投下不同意票！

（台灣大學政治系雙主修哲學系學生、台灣師範大學傳播所碩士生）

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