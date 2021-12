自由開講》萊豬是「毒豬」？聽美國好友怎麼說！

鄭麗伶

只要常年注意國際媒體,一定會發現台灣新聞最近在國際版面大幅增加。最常見標題有二:一為台積電,另一是中共企圖犯台與白熱化的台海危機。

美國好友因此近日見面就問,台灣還好嗎?中國真可惡!甚至,老公任教的UW-Platteville的機械系同事們會更進一步問,不擔心嗎? 特別是你們明年底就要舉家搬回台灣定居。我們的回應:這是舊聞,中共幾十年來從未放棄武統台灣。 擔心?台海真有戰事,大概是三次世界大戰的開始,在哪裡都一樣了。 更何況我們計劃多年也期待回到家人身邊。

總之,憂慮好友安危是正常人的反應。但在台灣,卻有人不擔心台灣國安和發展,只執著在幾塊五花肉。與此同時,很可能是同一批人,認為台海若開戰,美國應援助台灣;據報11月的民調,若中共武力犯台,台灣人65%相信美會協防,但同時有68%的人表示台灣該禁止美(萊)豬。

讓我們檢視事實。據統計台灣人每年平均吃36公斤豬肉, 9成以上是國產,進口不到1成;最大宗也因價格更便宜而來自加拿大,美豬極少。台灣人每年平均吃美豬0.7公斤,遠低於美牛2. 7公斤,差距4倍。加上台灣不少人不吃牛,真實的美牛食量的個人平均應更高。美牛用萊劑飼養有70%,美豬不到20%且逐年遞減。比例換算萊牛量為2.7x70%=1.89公斤,對上萊豬0.7x20%=0. 14公斤。結論:在台灣吃到萊牛 (真有進口,9年來美牛成長3倍),比上萊豬 (若有進口,事實是開放一年後仍掛零)的機率是13. 5倍的差距。所以大量萊牛不需禁,但沒市場的萊豬卻要擋?

為何有絕佳機會進軍國際的台灣,在關鍵時刻卻不肯像一個正常國家遵守國際規範?美國政府在意的是市場公平開放,買或吃與否全操之於台灣人自主的市場機制。台人愛吃溫體豬肉,而這也是我對威斯康辛州議員的說明:It’s the culture and custom of Taiwanese people,對方聽了也只露出恍然大悟但沒有不悅的表情。然而台灣若用不科學的民粹公投鎖國,屆時只好上WTO法庭走著瞧。當然,有人愛強調此公投是反萊豬非反美豬。我只能說會相信這種說詞的人,請解釋為何萊牛OK?萬一威州議員哪天問我為何台灣要歧視美豬時,我可以回覆說,萊牛很美味,但美國人吃了幾十年的萊豬是「毒豬」嗎?

當然,有人愛強調此公投是反萊豬非反美豬。我只能說會相信這種說詞的人,請解釋為何萊牛OK?(翻攝細菌先生臉書)

容我離題講個小故事。去年中國駐芝加哥領事館以私信去函威州參議院議長的辦公室,要求羅斯(Roger Roth)議長在州議會上表揚中國對武肺疫情的抗疫好棒棒。中國使館甚至貼心的替對方擬好兩頁的英文決議文。羅斯最初以爲這是假的垃圾郵件,等他發現這是真的,他憤怒的用了一個英文字回信:NUTS (瘋子)!

如果您覺得中國大使館是自取其辱,千萬先別笑。因為近日當我們試圖向美國好友描述萊豬公投的始末,必需解說數次才能讓他們理解這種特殊的「台灣邏輯」。最後,面對萊牛已經進口九年的事實和數據,但萊豬是「毒豬」的公投訴求,好友們只能一面搖頭一面用一個字下結論:NUTS (瘋子)!

(北美州台灣人教授協會會長)

