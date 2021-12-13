胡，怎麼說》「4個不同意」，4張票一定都要投下去！

胡文輝

4項公投案本週六（18日）舉行投票，守護台灣、也守護自己，「4個不同意」，4張公投票一定都要投下去，每一張都要蓋上「不同意」！

網路上有人散佈「不同意不要去投票就好了」，這是有心人在刻意操作，你如相信，你就中了他的奸計！你不同意又不去投票，那麼，藍的同意派只是少數卻贏了公投，你和台灣都要被藍紅藉公投操作套上的綁索、牽著鼻子走向黑暗的深淵！

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4項公投案本週六（18日）舉行投票，守護台灣、也守護自己，「4個不同意」，4張公投票一定都要投下去，每一張都要蓋上「不同意」！（翻攝蔡英文臉書）

因為，這次4項公投有權投票的總人數是1998萬2378票（滿18歲以上），任何一項公投的同意票如超過了1/4、即497萬595票，而不同意的人即使佔了接近3/4、即1498萬6千多人的絕大多數，但因大部分不同意的人都沒去投票，如造成不同意票數較同意票少，那麼公投就通過了，那就是3/4、1498萬6千多人「不同意的絕大多數」民意，因沒去投票，竟遭到那1/4即497萬595票「同意的少數」宰制、綁架、裹脅、打包去做為阻斷台灣前途、逼迫民主台灣向專制中國順從降服的工具。

依據公投法，要阻止他們利用公投亂台灣的奸計，4項公投每一項的「不同意」票，都必須在「第一道門檻」就完勝「同意」票，如不同意票完勝了同意票，就不須理會「第二道門檻」的同意票是否過了具投票權總人數的1/4了，因為，不管同意票有多少，「不同意票」的數字都要壓倒、超越它。

主導4項公投搞政治鬥爭的泛藍軍及聯盟的白軍，為了催出支持他們的同意票，口不擇言、漫天灑謊、胡說八道等等言詞簡直已罄竹難書！

那個曾把萊克多巴胺毒性刻意大大誇大1000倍的反美（萊）豬旗手，日前又自稱會造成果蠅「泌尿系統結石」，但是當場被打臉，果蠅根本沒有「泌尿系統」，何來結石？

中國國民黨砲手謝龍介又稱，美萊豬吃多了，睪丸會縮小，影射會影響性能力云云，但是，這種說法根本沒有任何科學實驗證據，根本只是自編自導的信口開河，美國及全球100多國都不禁含萊劑豬牛肉進口，台灣進口萊牛也近10年了，都沒出現過這方面問題。這種說法連開放萊牛的馬英九也不敢背書，因為，馬英九、朱立倫、江啟臣、蔣萬安...一狗票藍軍要角，都曾留學美國，在美國多年，美萊牛、萊豬不知吃了多少，朱立倫等藍軍既然亂口歪講美（萊）豬為瘋豬肉、毒豬肉，馬、朱、江、蔣4人是否考慮「捨身」一下，自願去接受檢驗，看看結果能否證明謝龍介的縮睪丸論不是在胡說八道啊？

中國國民黨砲手謝龍介又稱，美萊豬吃多了，睪丸會縮小，影射會影響性能力云云，但是，這種說法根本沒有任何科學實驗證據，根本只是自編自導的信口開河！（資料照）

4個不同意，票票都要入匭才是不同意！4個不同意，沒去投票就會被當做同意！

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