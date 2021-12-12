自由開講》萊豬公投和台灣經貿 ﻿

謝安民

世界的經貿潮流是在走向自由貿易和拆除關稅壁壘。如果你用食安做理由禁止人家認為沒有食安問題的產品；好一點的，人家就不跟你玩自由貿易，更糟的是人家也可以用莫須有的理由禁你的東西，或者把關稅提高到你的外銷無利可圖。台灣的經濟對外貿的依存率很高。美國可以不和台灣貿易，台灣無法不和美國做買賣。

駐美代表蕭美琴11日親自向民眾喊話，反萊豬公投蓋下不同意，讓美豬不再阻礙台美貿易。（擷自駐美代表處影片）

加入CPTPP或其他各種由英文字母拼湊而成的經貿合作國際組織，對台灣這種缺乏自然資源，經濟倚賴外貿的國家尤其重要。最不能承受在外貿被孤立的國家可能是台灣。

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如果民進黨在美牛那件事犯過錯，並不表示任何政黨因此有權再犯一次錯。更重要的是今天的台灣已經不是那時的台灣。國際的經貿遊戲場景和規則也和那時的場景和規則大不相同。

如果說有什麼放棄政黨私見，公忠體國，一齊為台灣努力的焦點議題，「萊豬公投」一項就是。

我認為「萊豬」一詞是低劣的文字遊戲。但是有心人已經把它炒成人人用之的字眼，基於文字是「約定俗成」的道理，我雖不喜歡更不贊成，也只好估且用它，以利討論。

（退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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