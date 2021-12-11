自由開講》台尼斷交中國國民黨與國人同感「痛心、遺憾」！？

陳慶坤

尼加拉瓜政府當地時間週四宣布，承認「一個中國」，與我國斷絕外交關係；中國國民黨發表聲明嚴正譴責尼國政府不顧台灣長期支持、協助，「背信忘義」，表示中國國民黨與全體國人同感「痛心、遺憾」！？

聰明的讀者要是不健忘的話，只要有國家跟台灣斷交，中國國民黨必然傾全黨之力，攻擊蔡政府，大罵民進黨外交部為「斷交部」！令人狐疑這次怎麼佛心來著，所為何來？前國民黨員、名嘴李正皓對此表示這份聲明國民黨給及格60分！其原因就是卡在「四大公投」，需要台灣人了！狡詐的國民黨馬上與「全體國人同感」痛心、遺憾？

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另一方面，與台灣斷絕外交關係，我國外交部隨即發布聲明：對尼加拉瓜政府斷交決定「至感痛心與遺憾」；另外針對斷交，行政院發言人羅秉成表示「遺憾與憤怒」！差異為何？

尼加拉瓜政府當地時間週四宣布，承認「一個中國」，與我國斷絕外交關係。（美聯社，本報合成）

外交部長吳釗燮堪稱台灣歷來最為剽悍，守護台灣、拓展外交不遺餘力的第一名外交部長。「至感痛心」相信不是他的語境意思，吳部長身處外交第一線，必然深諳紅色中國會繼續收買、壟斷台灣邦交國；打擊台灣絕對不是最後一次，「至感痛心」應當「遺憾」就好。可見外交部的「表示」事有蹊蹺？更何況，斷交的是中華民國，所謂「台尼斷交事件」若應正名「中尼斷交事件」，深信這將是貽笑國際！

其次，行政院的「遺憾與憤怒」就顯得有理氣。因為「遺憾」是邦交國的忘恩負義。目前與台灣建交的這些國家都是民主國家，民主自由正是紅色共產黨滲透、顛覆的溫床；長期布線收買反對黨，給予利益誘惑，連美國這種民主大國都難免遭受侵害，更何況小國寡民，又傾向極權主義的尼加拉瓜政府更是中國的囊中物。至於，行政院的「憤怒」，是有感於邪惡中國無所不用其極，挖台灣的牆角欲將台灣置之於死地，令人不齒而「憤怒」！這應當才是台灣人直接情緒上的反應與抗議。

因此，中國國民黨發表聲明表示，對中共譴責是：長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感「痛心、遺憾」。這裡是對中共「痛心、遺憾」而不是對邦交國。並且強調該黨呼籲「兩岸應該以對話代替對抗」，意味著寄望於中共要台灣卑躬屈膝，回到原汁原味的九二共識？顯然魔鬼藏在細節裡，國民黨「與國人同感」痛心、遺憾，只是訛詐罷了。 痛心、遺憾、憤怒就成為政黨之間不同的光譜。四大公投在即，顯然國民黨知所收斂，營造與台灣人同仇敵愾，繼續欺騙台灣人。憨厚的台灣人不可不察，長期以來國共之間的所唱的雙簧？

（哲學博士 大學助理教授）

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