自由開講》中國「懲罰」立陶宛成功招致歐盟的反彈

康駿銘

立陶宛自上月的台灣代表處掛牌運作後，中國便開始對立陶宛作出經濟上的「懲罰」，包括禁止立陶宛貨品出口至中國，甚至進一步禁止含有立陶宛成份的其他歐洲商品的進口。不過，立陶宛在面對著經濟規模是其270倍的中國的制裁措施，仍然堅定地繼續支持我們台灣，沒有如同台灣國內親中勢力一樣跪下去。

不過，歐洲議會適逢德國新政府上場，推出了針對這種企圖以經濟力量作出政治施壓的反制提案，制裁企圖以經濟手段作為散播政治影響力甚至作為威脅歐盟決策的武器化行為，包括貿易限制或抵制歐盟商品等，都會被視作有違公平貿易的經濟施壓。提案將容許歐洲議會對個人、公司及國家作出懲罰性制裁，包括調整關稅、設立貿易限額、限制智慧產權、限制金融市場等，而歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯更表明中國對立陶宛的行為是觸發此提案的明確原因。

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歐盟的一體性是此提案的重點，也是歐盟對外，特別是對中國所發出的強烈警告：不要試圖分化歐盟，同時也代表對立陶宛作為歐盟成員國之一的支持，若中國禁制立陶宛的商品進出就等同禁制整個歐盟的商品進出，將會招致懲罰性的制裁。而為了強化歐盟的一體性，這提案亦提出了一項重要的原則：除非得到大部份成員國的同意，否則不容許個別的歐盟成員國否決向非歐盟國家作出的懲罰性制裁，暗示不容許中國透過收買個別歐盟親中政客致令歐洲議會無法通過或執行針對中國的措施，也相信是對親中的匈牙利總理的警示。

歐盟的一體性是此提案的重點，也是歐盟對外，特別是對中國所發出的強烈警告：不要試圖分化歐盟，同時也代表對立陶宛作為歐盟成員國之一的支持，若中國禁制立陶宛的商品進出就等同禁制整個歐盟的商品進出，將會招致懲罰性的制裁。（路透社）

然而，歐洲議會一再強調需要維護對外立場的一致性和整體性，也代表歐盟其他成員國很有可能陸續跟隨立陶宛的「一中一台」態度，特別是歐盟在香港反送中後已開始慢慢與中國進行經濟脫勾，中國已失去了「世界工廠」的地位，加上新疆的強制勞動及有系統的種族滅絕已觸動了歐洲人的神經，以及德國新政府對華的強硬態度，都很有可能讓歐中關係急速惡化，而台灣自然是最能因此受惠的國家，我們應好好把握踏上國際舞台的良機，也因此接下來的公投必須審慎，別讓台灣在國際上的信譽蒙受損傷。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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