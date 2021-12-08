博硯「說」法》攪亂政局的一場家暴案

公投即將於十天後上陣，相信很多人都已收到投票通知單，所有的八卦消息都將隨事件落幕淡去，但決定台灣未來走向的四個公投，此時不該無聲，必須好好面對。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

立委高嘉瑜遭林姓男性友人家暴事件鬧得沸沸揚揚，這場家暴案件的受害人是全國知名的政治人物，相關新聞受到各界矚目是必然之理，然因這名加害者在家暴風波發生後，還試圖以透過影響媒體的方式來掩蓋事件，因此牽扯出更多的案外案，這些案外案以每天一爆的方式出現，佔據新聞版面，同時掩蓋住更多更為重要的公眾議題，事件發展至今，公投投些什麼也就沒人關心了。此外，本案也出現各種陰謀論，例如兩人非家屬關係，為何適用《家庭暴力防治法》？，也有一說是因為林男打的是立法委員，才會傳都不用傳直接被抓走。

但如果翻開《家暴法》規定，法規所規範的範圍是遠超過一般大眾所想像的。依據該法第3條、第63條之1條的規定，只要是「現有或曾有同居關係」或「以情感或性行為為基礎，發展親密之社會互動關係的未同居親密關係伴侶」都有適用該法的可能。至於在非現行犯的情況下，何以連用傳票傳喚都沒有就對林男逕行拘提？確實在這個問題上，向來會先傳喚當事人前來訊問，但《刑事訴訟法》第76條已規定於特定要件下，可以逕行拘提。而此要件與羈押的規定又有所連結。儘管林男被羈押上，讓很多人頗覺意外，但就案件後續的發展上來看－以證據的再搜索、案外案的部分－或許當初檢方掌握的證據遠比外界想像的更多，逕行拘提或有其必要。然而，這次檢察署被質疑偵查不公開的部分，儘管這類社會矚目的重大案件，在滿足外界資訊需求與偵查不公開原則須謹慎拿捏，但一如以往，仍有檢討空間。

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立委高嘉瑜遭林姓男性友人家暴事件鬧得沸沸揚揚，同時衍生出各種案外案與陰謀論。（本報資料照）

引發話題的尚有這次的林母告別式上，有黨政司法各界人士的花圈輓聯甚或到場的致意。但林男有任職法官的家屬，依照一般慣例，不僅是花圈花籃，長官到場致意也是人之常情，這點無可厚非。更不要說他多年經營政治圈人脈，送往迎來是人之常情，只是當這樣的人之常情被利用來做為展現政商關係的工具時，對於政治人物不啻是一種警惕。

在衍生出的案外案，也就是所謂的網軍帶風向部分，除了涉及外號台獨機關槍的網路名人，另外涉案的林男本身也經營臉書粉絲專頁，加以新聞報導中其存款收入與博士生的工作連結顯然不符合，因此有人指稱他從事網軍操作。

網軍是老問題，事實上不論國內國外，只要是政黨都會投注資源從事網路操作，差別只在於成功與否。網路操作必須投入大量資源與專業知識，同時要視時機啟動，「帶風向」要成功，需要因緣俱足。但社群媒體的負面操作，收到的卻往往是巨大的反效果。

政黨從事拙劣的操作基本上毫無意義，聲量也不等同於風向，就像對岸的小粉紅，所有言論一望即知是刻意為之，根本不可能帶起輿論風向。但這幾年來各政黨側翼粉專興起，不以事實論述說理，卻喜好以梗圖、懶人包簡化資訊、提供不實訊息，或對直接進行人身攻擊，長此以往不但無法達到網路操作的正面效果，頂多只能達到同溫層的自我安慰，近年來因為這些側翼絲專的發言造成政黨失分的狀況反而越來越多。網軍當道的氛圍下，我們的政治仇恨值也越來越高，這不是健康的現象。在家暴案告一段落後，不論真相為何，我們都必須重視這個問題。

此案一登場，所有的公眾議題都不再重要，但公投即將於十天後上陣，相信很多人都已收到投票通知單，所有的八卦消息都將隨事件落幕淡去，但決定台灣未來走向的四個公投，此時不該無聲，必須好好面對。

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