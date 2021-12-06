自由開講》反駁潘忠政 台北港替代方案5.5年不可能完成！

郭正泉

「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政日前提出三接替代方案，經他們評估台北港5.5年就能完成，現在中油三接外推案也要延後2.5年至2025年，兩案僅相差一年多，期間也可以用浮動接收站代替。個人欲提出兩項論點反駁！

藻礁公投領銜人潘忠政。（資料照）

第一點：針對潘忠政的三接替代方案，說台北港5.5年就能完成，根本是不可能的！

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本人參予過多個LNG專案，速度快的也要花9年的時間才能完成。光是LNG槽，現場焊接就要花掉3.5年，加上前置作業、可行性評估、環境評估和其他項目至少3年，再加上工程設計最快也要2.5年，共計最快速度就要9年。回頭再看三接的環評從1999、2000 到2018 才過 ，這時間就共計19年。

大潭台北港中間也有幾處美麗藻礁。光是台北港加上90公里氣管海下和陸上的環評、前置作業及可行性評估，現在的台灣，5.5年都過不了，更別說現場焊接還要加上3.5 年，最後工程設計再快還是要往上加個2.5年。

第二點：潘忠政想用浮動接收站（Floating LNG Ship）替代更不可能的！可行的話，大潭三接早就就用了。就是因為台灣有颱風的不可測性，浮動接收站管子經不起颱風上下震盪。 若需要關閉和停止LNG供應，通常天然氣和電力供應不能斷超過24小時，所有的天然氣和電力是需要最可靠安全的方式，特別是工業電力。

今年的513停電僅約5小時，工業區（29家）幾乎一半有影響和損失。再看今年414台積電停電約3小時，損失約10億。

三接經3次環評後已通過。假如停工，則3年的前置，4年的設計和超過2年的實際工廠建設，總共9年以上的時間和努力都前功盡棄。三接在2019開工，個人粗估損失快新台幣400億。材料難拿，也是最貴，工期最長的LNG槽， 第一槽近乎完成。因為必須是現場製造的所以也不能夠拆遷。其他槽也已經開始。最可能來替代的台北港，所須要費用， 因必須加上填海造陸和一條新氣管往大潭送。個人粗估一定超過新台幣800億。若再加上9年的通膨，國人恐怕要花上新台幣900億才夠。同時不管是海下或路上的氣管也會影響環保和生態。

反對藻礁公投，快快完成大潭三接。減少PM2.5傷害及死亡， 節省新台幣1.300億CO 2 碳稅。 更不用再浪費3次環評新台幣400億花費和9年的時間。

（能源和工程專家，北美臺灣人教授協會理事）



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