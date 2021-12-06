自由開講》資深大前輩隔空性騷年輕女團？

洪昱睿

最近因立委高嘉瑜遭恐怖情人家暴案，以及「跟騷法」的通過，有關「性平意識」與其相關的議題討論又成為了眾所關切的焦點。這些讓筆者聯想起，一個多月前，在日本所發生的一起有被一部分「炎上」（熱議），但未被大規模檢討、審視的，「重大公開隔空調戲、性騷擾事件」。

10月30日，資深知名播報員與主持人「德光和夫」（80歲男性，為演藝界「大御所」，即為資深前輩）作為特別來賓，參加了搞笑藝人「水道橋博士」（59歲男性）的YouTube節目，節目進行中，水道橋博士提及另一名資深搞笑藝人「明石家秋刀魚」（66歲男性）「好像都不會變老」的話題，對此德光和夫回應「最近我看到他，真的看起來很年輕，應該還有辦法讓1、2個AKB（AKB48，日本主流女子偶像團體，成員人數龐大，年齡層以十幾歲到二十幾歲為主，現役最高齡者30歲）成員懷孕吧！」就是這段關於AKB48的發言，引發了一些爭議。

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圖為資深知名播報員與主持人「德光和夫」（右）及搞笑藝人「水道橋博士」（左）。（截圖自水道橋博士の異常な対談 〜Dr.Strangetalk〜youtube頻道）

德光的談話，在日本網路討論區的年輕鄉民之間一下子就「炎上」了，許多鄉民紛紛出聲批評「噁心」、「超大型性騷擾」、「老害發言」等；但是筆者感覺到，這明明事態嚴重，但該遭受的責難與批評卻竟是這般的小到不成比例，因爲亦有很多人要不是選擇漠視，就是覺得還OK，甚至還有人稱「做效果啦」、「以前講那些根本無所謂」 ，幫德光護航、洗白，帶風向來模糊焦點。但我仍認為應嚴肅看待。

客觀而言，德光的談話，屬於「昭和世代式」，早年還能被較多人接受，甚至覺得有趣的一種「下流搞笑段子」、「黃色笑話」；就像二、三十年前的台灣也有些歌廳秀之類，也會講一些現在屬於18禁的言論一樣，筆者亦在早年聽聞某男老師在辦公室向同事們說「講課講太多，都快得『音道炎』了」，也在某診所聽過男病患對女護理師說「你們女人千萬不能對男人說『你不行了』」等諸如此類帶有性暗示的不入流話語。

時代已經改變，輕浮地講一些自以爲幽默，但實際上冒犯聽者的「黃話」不僅不適切，也不該被接受，更不該被睜一隻眼閉一隻眼地帶過。話不能亂講；還在走跳江湖，更應明白分寸，更新模式。而以前述德光和夫的例子來說，他自己80歲，他提的明石家秋刀魚66歲，AKB48成員的年紀都可當孫輩了，這完全不適當！再者，德光曾多次擔任AKB48「選拔總選舉」大會主持人，這樣以後兩方的關係不會變得尷尬嗎？另外，德光的那番話，也使得明石家秋刀魚「躺著也中槍」了。

日本女團AKB48成員。（美聯社資料照）

即便是在性平議題上，有較多討論的台灣，筆者都還認為做的遠遠不足了；但令人感到些許遺憾的是，與台灣相對友好的日本，作為G7大國，在太多思想領域方面都太過保守而不知變通、故步自封了，衷心期盼無論是日本或台灣，都能夠在思想領域方面更加強討論與深化，持續追求向上提升。

（語文工作者）

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