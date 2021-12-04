自由開講》愛情經濟學 妳還是該設個停損點！

陳建安

近日立委遭受到男友家暴事件，掀起社會對親密關係暴力的關注。情愛關係不論曾經多麼美好，當它已變質，心裡就該有停損點。在兩性關係發展裡，女生通常會先覺察不對勁，而產生結束的念頭－「男會先進，但女先出」的特徵，更易讓女性相對陷於危險之中。

打不是情，罵也不是愛。忌妒、恨與傷害妳，都只意味他為滿足自戀控制慾的變態心理而已。別以為在言語與肢體暴力後，還能得到他一絲的溫柔和感情，那是扭曲的愛！確實，愛情常交雜著甜蜜與爭執，但妳想想在一年365天中，就算多數時間裡常被公主般的呵護，但脾氣陰晴不定下，也會拿大電鍋砸妳，讓妳住院個幾天。這可不是什麼市場經濟學，只有百分之一左右的低風險機率啊，妳會想要嗎？

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忌妒、恨與傷害，都只意味對方為滿足自戀控制慾的變態心理而已。（歐新社資料照）

自以為「是」的反社會人格思考

這是情殺案件犯罪人中常見的反社會人格思考特徵。當然，每個人都該愛自己，因此適度的自戀是健康的，但自認為自己最重要，嘲諷鄙視別人感受、永遠是對的、自恃特權操弄他人生命與權益。研究也顯示他們自認是出於「正義」動機，只是要教訓被害人。因此，替自己犯錯而築成一道自我保護的高牆，獲取自我安慰和他人支持。

更可怕的是 妳竟不知道他是恐怖情人！

我們怕遇到恐怖情人，但更可怕的是，對方已傷害妳，而妳竟然不知或不願承認對方是恐怖情人。儘管愛情不該用投報率來計算，但健康的愛情不該是一種施捨，以為自己的委屈可以換來關係的維持，或誤認自己是世上唯一可以拯救他的人。這如同經濟結構的「恐怖平衡」，大家只是用槓桿撐來撐去。

社會上總是有人幸災樂禍地認為「惡馬惡人騎」，只有壞人才會遇到壞事的「正義世界誤謬」（Just-world fallacy）思維。但不要忘了，經濟行為影響上有「溢出效應」這事的。我們都是當事人！

（作者為玄奘大學應用心理系助理教授）

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