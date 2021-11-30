自由開講》由「逃命圈」概念談重啟核四

陳逸南

依自由時報11月30日A1版「中國廣東核電廠意外又爆隱匿，法國專家：台山燃料棒破損70多根」報導指出，核電廠意外「主因恐出於反應爐鍋爐的設計問題，……十月間發生核洩漏。」

前述核電廠意外的報導，令人想起目前「重啟核四」公投的核四電廠，被喻為「拼裝車」，當運轉時，設計出現問題，在所難免。又核電廠事故的原因，包括設計、設備不良、操作人員的疏忽、自滿而鬆懈的管理等，必須注意防止核災的發生。前總統馬英九11月28日在奔騰講座「核四公投案：正義的對決」中說，「核四不但可以幫助減碳，且符合世界趨勢」，您相信嗎？

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查「1988反核傳單一號」收錄於廖彬良編《台灣反核實錄（1988~1993）》，其中記載逃命圈：1986年4月26日蘇聯車諾比核電廠發生事故，輻射塵大量外洩，造成半徑32公里範圍內約十三萬五千居民在緊急中被疏散遷出，其中大部分居民永遠不能回家，這32公里所涵蓋面積約一千平方公里，稱之為「逃命圈」。

由「逃命圈」概念談重啟核四。（翻攝2013年「關注台灣社會信息圖表」臉書）

又指出，1986年4月26日蘇聯烏克蘭車諾比核電廠由於設計本身缺陷及工作人員違反操作，第4號機組發生”特大事故”（INES7級事故），……。官方決定對該鎮4.5萬居民進行撤離，共動用1200多輛公共汽車。

1991年台北縣環保局主編「如果發生核子災變你怎麼辦？跟你的孩子吻別吧！核安十問」，其中第一問，蘇聯車諾比爾的核子災變有沒有可能在台灣發生？很有可能，甚至後果會更嚴重，因為台灣是個地狹人稠的小島。

世界上任何地方只要有核電，就有發生災變的風險，台灣也不例外！

如果「重啟核四」不幸發生核災，在逃命圈的數百萬居民要如何撤離？而要撤離到哪裡去呢？如果以45萬居民來計算，需要12000多輛公共汽車，去裡找呢？這是淺顯的常識，大家要認清事實真相，不要相信政客們的謊言。

（仲裁人）

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