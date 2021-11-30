自由開講》講不過別人就「問候別人爸媽」 政論錄影暴力何時了？

陳啟諒

2006年，民視直播的電視政論節目《頭家來開講》，錄影中發生來賓一言不和，當場互毆的橋段，先動手的一方最後被判賠百萬，後動手的聲稱自己還手是出於自衛。當時有許多輿論檢討和反省政論節目為了追求收視率，刻意營造意見對立的雙方唇槍舌戰，再讓看得熱血沸騰的觀眾call in加碼。這種盛極一時的政論節目模式，最後引發了一場錄影現場的暴力事件，透過現場直播，呈現在所有觀眾面前。

時隔15年，電視政論節目已無直播且開放call in，不變的是來賓們針鋒相對的言論所擦出的火花，這也成為電視政論節目唯一的賣點。因此，當言語暴力的「慣犯」黃士修，遇上鼓勵如法國社會學者布赫迪厄（P. Bourdieu）所說的「低等激情」言論的政論節目，問候別人父母「怎麼不去死？」的言語暴力，再次出現在政論節目的錄影現場。前一次的政論節目錄影暴力，是爭論「倒扁」運動的正當性，是對「人」的評價，難免由於愛恨分明而情緒激動；這一次的暴力事件，竟然發生在對「事」的辯論，尤其是台灣社會輿論關注已久的核四議題，卻被黃士修刻意將使用年限扭曲成「年齡歧視」，再進一步問候人家的父母怎麼不去死？真的是讓電視政論節目變成「利用現代的傳播工具，把這些低等的激情開發到極致」。

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民進黨立委何志偉（右）昨日在臉書透露，近日在政論節目錄影時，遭到重啟核四公投領銜人黃士修（左）恐嚇，黃士修對何說：「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」（截圖自youtube）

這一次，電視台應該要有立場，作為社會公器，政論節目不應該放任肢體暴力、言語暴力一再出現在節目錄影現場，電視台必須對自己邀請的來賓負責。儘管言責自負，但是逾越法律和道德界線的暴力，應有效加以控管。如果經過節目製作單位挑選邀請來的意見領袖，談起話來不是動手打人，就是謾罵侮辱，那麼我們如何期待一般民眾可以好好溝通、討論這些公投的題目？怎麼能寄望理性討論而誕生成熟的公民社會？

十多年來，我們經歷了二次政黨輪替，16個公投案，但是投票並沒有讓我們更深化民主的成果；電視政論節目每天有好幾台同時開講，可是公共議題討論的品質並沒有因此提高。我們必須嚴肅面對黃士修這次的言語暴力事件，讓政論節目的暴力事件到此為止。

（文字工作者）

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