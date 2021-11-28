自由開講》聲援彭帥！中共性侵綁架有罪 國際奧會是獨裁性侵嫌犯幫凶

國際社會主義道路

中國網球冠軍彭帥在11月2日因舉報中國前副總理張高麗性侵，隨後「被消失」，明顯是中共將她綁架，並使她噤聲。正值中國舉辦冬奧前夕，事件已經震驚全球，而中共拙劣粗暴的回應令危機進一步化大。彭帥勇敢站出來指控中共權貴性侵，其勇氣可嘉，國際社會主義道路在此表示團結聲援。

11月25日為國際反性暴力日，我們國際社會主義道路（ISA）在全球發起女權行動。（國際社會主義道路提供）

中共為了製造彭帥人身處於自由和安全的假象，由官媒播放一段彭帥現身餐館的影片，但其刻意造作令人廣泛質疑造假。由始至終中共對性侵的指控隻字不提，更封鎖網路上的相關消息，連關於網球的帖文都刪掉。

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而上週末國際奧委會在其主席與彭帥視訊通話的影片公佈後，就發出聲明指她在北京的家中平安無事，明顯也是中共與國奧會的自編自導。國奧會為了壓制社會對彭帥案件的憤怒，全力配合中共所擬定的劇本演出。國奧會的高層向來都貪污腐敗、性別歧視、與獨裁政府合作的機構，根本是體育界的寄生蟲，應當解散。

中共向來包庇性侵嫌犯，由中央電視台前主持人朱軍的性侵案到阿里巴巴經理強姦女員工案，都阻止公平的調查和審訊，早已使群眾的憤怒積累起來。面對女權運動的興起，獨裁政權只會加強鎮壓，迫害女權分子及打壓女權組織，更剝奪離婚權、限制墮胎權、延後女工拿退休金的年齡，企圖以父權主義鞏固獨裁政權。但這一切只會適其反，引起更大民怨。

近年全球女權運動興起，改變了群眾意識和公眾輿論，造成自下而上的巨大壓力，使國際網球協會（WTA）都表態不信任中共的謊言，更表示準備撤出中國市場。我們在此呼籲台灣的民眾、女權分子和運動員都共同支持彭帥。

然而，我們並不信任美國拜登政府。他們虛偽地表示關注事件，但「五眼聯盟」成員國考慮採取的所謂「外交抵制」冬奧，即繼續派運動員出席、只是官員缺席，根本如同無所作為。美國帝國主義只是為了爭奪地緣政治的利益而利用「人權」事件攻擊中國，但卻不能捨棄冬奧帶來的龐大商業利益。我們要靠群眾自下而上的抗爭壓力，才能有力挑戰中共獨裁，而不能依靠西方政府的介入。

11月25日為國際反性暴力日，我們國際社會主義道路（ISA）在全球發起女權行動。我們聲援彭帥，要求停止迫害彭帥，舉報性侵無罪，中共性侵、綁架有罪。反對中共網路審查！我們要求獨立調查張高麗性侵案，而因為中國法院徹底受中共操控，只有打倒獨裁政權，才可能有公正獨立調查事件。我們要求解散國際奧委會，由運動員和群眾民主控制體壇盛事。

（國際社會主義道路 （臺灣））

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