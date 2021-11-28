自由開講》別讓麥克風套傳染病毒

Chun ching

眾所皆知，新冠肺炎主要是靠飛沫（口水）傳染。KTV裡唱歌用的麥克風因為會輪流使用，所以會集滿所有人的口水。然而唱歌需要用力，噴出來的呼吸道病毒（流感、新冠病毒...）會是講話的十倍以上（請參見黃軒醫師提示數據），如果一起唱歌的人當中有帶原者，只要共用麥克風就一定會染疫，蘆洲獅子會 （25人確診），台中美樂地KTV （18人確診），彰化葡萄媽歌唱教室 （26人確診、5死），就是明顯證據。

麥克風罩上海綿罩也會吸附病毒，很難完全消毒。（資料照）

中央流行疫情指揮中心與經濟部110年11月09日公布之「視聽歌唱場所防疫管理措施指引」，其中只規定「應提供或設置足夠數量之新的麥克風套」。然而，這些【舊型麥克風套】在過去30年來都是由普通不織布或海棉材質製成，不符合2014年就公布的國際抗病毒標準ISO18184（無法主動殺滅病毒）。噴到麥克風套上的病毒照樣能傳播，這個指引有致命缺陷。在KTV裡，絕不可能每換一人唱、就換一個新的麥克風套。尤其是喝了酒之後，什麼防疫規定都拋諸腦後。

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台灣老人休閒時最愛唱歌，卻又是抵抗力（感染存活率）最低的族群。如今已能脫口罩唱歌，沾滿口水的麥克風傳來傳去，絕對是下波疫情的引信。近日德法荷疫情再起，還出現個比Delta變異株更厲害的Omicron不知何時會攻入台灣。在此請社會大眾一起呼籲自詡超前部屬的指揮中心，趕快強制視聽歌唱場所使用符合ISO18184標準之麥克風套，以避免【麥克風傳給下個人，病毒也傳給下個人】的悲劇再度發生。

（台北市立圖書館雇員）

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