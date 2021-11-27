自由開講》防疫政策應適時適所調整：簡訊實聯制，切莫淪爲只是做心酸的！

洪昱睿

本週稍早在疫情指揮中心記者會上，媒體提問，「簡訊實聯制」已相當不被民眾們所配合遵守，且國內疫情已趨緩，中央是否有考慮取消該制度等問題。指揮中心發言人莊人祥表示，目前暫不取消該制度，會再要求縣市政府單位加強稽核。

要地方縣市政府積極配合稽核，問題是，警力及公務人力夠嗎？如果需要靠超商店員勸導；近期發生多起勸導戴口罩反遭民眾攻擊的重大社會治安事件，人心惶惶，誰還敢出聲勸導呢？

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事實上，由筆者親身在基層走跳的經驗來看，簡訊實聯制不管是掃QR Code或是手填資料，從民眾配合度與店家注意面去觀察，成效已極度不彰，早就已經淪爲「虛應故事」的「形式主義」，甚至近乎「名存實亡」了。

隨著疫情趨緩，簡訊實聯制從民眾配合度與店家注意面去觀察，成效已極度不彰，早就已經淪爲「虛應故事」的「形式主義」。（本報資料照）

網路論壇、討論區，年輕網友們討論，疫情趨緩而多項政策解封，哪個是最先可有彈性檢討、甚或取消的？最常被提及的，應該就是簡訊實聯制了。

不能否定簡訊實聯制有它在疫調上一定程度的效果，但幾次需要大規模調查重疊足跡時，不也還是透過電信公司基地台掌握民眾足跡，發出數以百萬計的細胞簡訊嗎？

而簡訊實聯制終究還是耗費了許多電信傳輸費用，對業者而言無疑始終是一筆無法回收的龐大負擔。再者，口罩預購系統、疫苗接種預約系統，乃至簡訊實聯制的主導，似乎都有包給特定公司承攬的傾向，如此瓜田李下下去；持續受外界所質疑，對執政黨政府而言，現在有四大公投、中二選區立委補選，正值此多事之秋，真的不擔心可能還會再被扣分嗎？

（語文工作者）

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