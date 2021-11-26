自由開講》「一中原則」名存實亡？談立陶宛台灣代辦處成立

野風

波羅的海三小國之一的立陶宛，被中國形容為跳蚤。其實立陶宛並不是蕞爾小國。14世紀時其領土包括今立陶宛、白羅斯（以前叫白俄羅斯）、烏克蘭、波蘭和俄羅斯的一部分。16世紀波蘭王國與立陶宛大公國結為聯邦，當時是除俄羅斯和鄂圖曼帝國外，歐洲面積最大、人口最多的國家。只是18世紀末波蘭被列強瓜分，聯邦瓦解，立陶宛土地大部分也跟被俄羅斯併吞。一戰後雖暫時獨立，但二戰時又先後被蘇聯與納粹德國佔領，1944年再次被蘇聯併吞，此後一直以游擊隊對抗蘇聯，所以立陶宛非常痛恨共產黨。東歐解體後的「波海人鍊」活動，立陶宛通過復國法案，1990年3月11日成為第一個從蘇聯獨立出來的加盟共和國。

最新的故事是，2019年12月28日有中國遊客，在立陶宛北部希奧利艾十字架山，公然損毀寫有「支持港人」字句十字架，影片曝光後引起全國民眾的憤怒。他們的想法是，我們討厭蘇聯共產黨，現在竟有中國共產黨敢來我們領土撒野？ 是可忍孰不可忍！據說這是促使立陶宛考慮與與民主台灣進一步有關係的最後一根稻草。下一段故事是2020年4月台灣援助10萬口罩給立陶宛，後來立陶宛回贈了疫苗、接著最近維爾紐斯成立了台灣代辦處。歐盟支持立陶宛此舉，但也特別說明：「這不違反一中原則」。11/24法國也表態與立陶宛站同邊，11/25美國議員更主張要幫忙台灣在更多地方設辦事處。

請繼續往下閱讀...

圖為去年台灣援助立陶宛10萬片口罩抵達時，立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）自製圖片並特別以繁體中文發推特，感謝台灣的人道物資。（翻攝自推特）

邱志偉立委在《自由開講》 說，立陶宛台灣代辦處掛牌成立，已宣告中國「一中原則」名存實亡。 但個人的看法是，一中原則沒有亡、也不會亡，並繼續會受到全世界絕大多數主流國家的支持。而台灣如何避免掉入一中陷阱，就非常重要，我們實在不必一廂情願認為一中原則已名存實亡。

就立陶宛而言，他所挺的是「台灣」，新掛牌代辦處名字也是「台灣」，不是中華民國（ROC，英文簡稱仍是China）。可見無論怎麼做，大家還是尊重一中原則。立陶宛的意思是：「你看，我的新朋友是台灣喔，與一中原則沒有關係。」換言之「中華人民共和國代表中國」這事情，主流世界不會有人反對。立陶宛也不想標新立異、違反地球村的主流原則，他們要與民主的台灣結交，應該希望新的邦交國家是叫做台灣，而不是中華民國，因為那就違反了一中原則，變成兩中了，他們還要解釋一番。

普世的一中原則有三段論述：1、世界上只有一個中國。2、中華人民共和國是中國唯一合法政府。3、台灣是中國一部分。但這兩三年來由於各種國際情勢的改變，一中的第3點，在觀念上已經改變了，很多國家逐漸有勇氣認為「台灣並不是中國的一部分」。美國拜登總統談到「台灣」以及「台灣關係法」的時候，講得很清楚：「It是獨立的，It自己可以做決定」。

美國拜登總統談到「台灣」以及「台灣關係法」的時候，講得很清楚：「It是獨立的，It自己可以做決定」。（美聯社）

事實上中國強調一中原則，只是害怕有人搶中國正朔的一種洗腦工作，並為統一兩岸找「正當」理由。立陶宛在歐洲首掛「台灣代辦處」後，我們應該附和國際潮流，並同意「中國本來就只有一個」。（有誰聽過一英原則、一法原則、一美原則嗎？）。事實上中華人民共和國是否中國唯一合法政府，本來就不關我們台灣的事。用這樣觀念去結交更多新友邦，會讓新邦交國好做一點。他們可以理直氣壯地在國際社會說：「這並沒有違反一中原則，我們結交的是台灣」，就像歐盟在挺立陶宛時所說的。台灣一定要強力堅持的是：一中的「第三點原則」是錯的，也就是兩岸各不相屬，台灣不是中國一部分。

立陶宛必然不會想要以中華民國來取替中華人民共和國，他們沒有這個能力，國際上的情勢也不允許。其實對他們而言，PRC或 ROC的英文都是「中國」，沒有差別、也沒有意義。他們不必斷交其中的原來中國，然後再跟「另外一個中國」建交。他們的人民也會搞不懂。

如果有兩個中國、本來就並存在聯合國，一個是民主中國、一個是共產中國，就像現在的南北韓、或是過去的東西德，那麼與其一斷交、再與另外一個結交，就沒有什麼問題。不過，無論是台灣或中華民國，目前在世界的正式版圖都不算國家，特別是中華民國。在很多地圖或運動競賽版面，並沒有這個ROC國家，大部分頂多是寫台灣TWN。在所有的機場海關入境代號，並沒有中華民國。即使是台灣人到邦交國家，入境的時候填表，國籍也是必須要填台灣（這是我在旅遊邦交國貝里斯的體驗）。報導世界COVID-19疫情或感控排名的時候，主流媒體絕對是寫台灣，不是寫中華民國。YouTube 做的世界國名檔案介紹，也都是說台灣。網路上尋找世界上目前國家的名字，無論是中文的網站英文網站，也只看到台灣，不會看到中華民國。

圖為立陶宛允許我國以台灣之名設立代表處，美國亦表態支持立陶宛抵抗中國壓力。（法新社）

雖然台灣一直強調自己是獨立的國家（或中華民國是獨立的國家），但聯合國沒有這名字（梵諦岡與台灣或中華民國，是世界國家唯二的非會員國），我們想參加世界衛生組織一直被拒絕在門外、很多世界性會議也都常不得其門而入，每次為了爭會籍常常要頭破血流，想要有一面國旗飄揚更是難上加難。宣稱中華民國已經獨立，其實只能適用在台灣島內，出了國就到處破功，即使說是台灣，也只被認為是一個「區域」，而不是是國家。

二戰後，世界上新成立的國家如雨後春筍，尤其巴爾幹半島、非洲國家。目前為止，仍有一些地方有領土紛爭，但多數只是較小的小國。即使是紛爭多年的巴勒斯坦，在2012年也被獲准進入聯合國成為觀察員國家。但世界舞台的重要主角「中華人民共和國」，領土這麼大、人口這麼多、越來越強勢，國內生產總值（購買力平價）（GDP （PPP）），中國已經排名世界第一。BBC預測2050年前10大經濟體也將是第一名（依序是中國、印度、美國、印尼、巴西、俄羅斯、墨西哥、日本、德國、英國）。要與其爭奪中國的正統地位，實在是愚不可及，但台灣就是一直在做這種笨笨的事情。

台灣如堅持自己是中華民國，從外國人角度，既然兩邊都是中國，同屬一中，那麼中國一旦動武，應該就是中國內政（中國人自己的問題），是流放政權的「回歸」而不是「侵略」。國際都認為中華民國的英譯還是中國，「要那麼多中國幹什麼」，才造成我們的國際地位始終被壓縮。這也使很多想要與台灣建交的國家非常難做。不過台灣是獨立不屬於中國的，中國也從來沒有在台灣統治過一分一秒，這個事實，過去世界上很多國家都知道，但是他們都不願意去正視。原因就是「一中原則」。台灣一直自稱中華民國，或自我麻醉說「可以各自表述」，即使中國已經明確「沒有各表」，台灣某黨死都不承認有這回事。

除非你希望成為國際社會所討厭的共產中國國民，忍痛放棄中華民國這與中國永遠瓜葛不清的名字，才能脫逃被合併的魔咒。（資料照／法新社）

你告訴外國人，中華民國不是你們想的中國，中華民國是獨立國家。我們卻在有任何會議或外交場合被稱為中國時，忙不迭地跳腳抗議，說我們不是中國（China），必須叫我們為中華民國（Chung Hwa Ming kuo？）才行。這幾年這樣的繞口令，已把國際人士，搞得有點精神分裂。

領土自古屬於誰、就一定要回歸誰？文明世界的國家定位並非如此。若這樣美國應屬於英國、加拿大屬於英或法、英國屬於法國、中國屬於蒙古、印度屬於馬其頓或英國、西班牙屬於摩洛哥。國際社會普遍承認的國家客觀要件，是1933年《蒙特維多國家權利和義務公約》的第1條規定，一個國家必須具備是：一定界限的領土、固定的人民、獨立的政府、和他國交往的能力。台灣絕對有這樣的資格。我們台灣要更努力做的，是在國際社會不要再使用中華民國這名字。

土地、人民、民主、繁榮，比堅持使用什麼名字更重要。中華民國不是台灣自古的名字，只是過渡期間的政府代表名稱，不是永恆的東西。荷治時期叫做福爾摩沙，但土地、人民還是同一批。國名絕對可以更改，2019年「前南斯拉夫馬其頓共和國」已經改為「北馬其頓共和國」。2020年荷蘭也正式向全世界要求正名為「尼德蘭」。去年「白俄羅斯」也向中文世界要求改稱他們「白羅斯」，不想與俄羅斯扯上關係。

對還有很多堅持國名必須要使用中華民國的國人，個人非常尊重他們對歷史上中華民國這四個字的深厚感情。雖然其中有些人是打中華民國名號，卻是想快速回歸「祖國」。不過中國對「中華民國獨」、「台獨」是一視同仁，都是「反分裂法」要追究的對象。中國暫時容忍「中華民國獨」，是認為先抓住與「中國」兩字不脫勾的人，減少將來統一的阻力。依據維基的最新定義，中國的九二共識，只要進入港澳中國，完全不能提中華民國，更不用說拿出青天白日旗。

除非你希望成為國際社會所討厭的共產中國國民，忍痛放棄中華民國這與中國永遠瓜葛不清的名字，才能脫逃被合併的魔咒。在國家生死關頭之下，要讓台灣能夠永續生存，就需要採取一種不同的態度。再堅持國名非中華民國不可，有可能永遠走入死胡同而萬劫不復。

（台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法