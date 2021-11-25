自由開講》顏家是否現代的和珅?

展昭

台中蔡姓停車場業者向電視台指控，他於二○一四年在台中市經營七處停車場，被黑道恐嚇、索討保護費，他託友人陳泳助找顏寬恒服務處主任顏清山（顏清標之弟）和助理林育德協調，反遭林等人亮槍威脅，逼簽切結書、交出經營權，損失約八百萬元。林接受媒體採訪時否認亮槍與強取公司經營權，雙方各執一詞。

顏寬恒表示，不認識林育德，「對於這些假冒服務處在外招搖撞騙的，只要掌握證據一定提告」。他還說，有證據就去提告，否則口說無憑。

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拜託，誰敢去告？畢竟當時主政者是國民黨的馬某與胡某，告了有用嗎？誰不知國民黨與黑道勾結已久？如以前清黨時利用上海青幫屠殺許多共產黨員與親共人士，在台主政時更多，如白色恐怖與美麗島事件，否則林義雄家屬、陳文成與江南案怎麼說？誰敢去告，是否有如請鬼開藥方？

顏家人只會做賊喊捉賊，自己平時「大魚大肉」，給民眾一點「骨頭」，就以為善盡民代職責，要民眾感恩戴德。（本報資料照）

台灣民主化所帶來好處很明顯，其中之一就是讓國民黨被迫從專制獨裁的神壇走下來，成為在野黨，不敢再亂來。民眾已有言論與組黨自由，且能參選或直選總統，不再是蔣家與國民黨員的專利。以前兩蔣所幹的種種貪污腐敗與違反人權的事，也已陸續被揭發，如228事件、白色恐怖、中壢事件與美麗島事件等，許多受害者已恢復名譽，其家族內心的痛苦得以減輕。

其次，目前國民黨富豪顏某人的財產來源正受到台灣社會廣泛的檢視，畢竟一個正在「努力」中的年輕人，居然會有那麼多財產，實在令人匪夷所思！難道只因其老爸很懂得「理財」嗎？台灣的民主已淘汰了專制獨裁、危害人權的政黨，也正準備淘汰惡質的黑金勢力，讓台灣社會的公平與正義得以實現，否則台灣還有未來嗎？

陳柏惟人格高尚，沒有如國民黨許多民代的官商勾結，國民黨與顏某人家族卻罷免人家，污衊人家，公道何在？如今自食其果，能怪誰呢？如果沒有媒體人、專家與受害者現身說法，誰知顏家如何假公濟私，圖利自己人？顏家是否現代的和珅？

顏某人有臉說民進立委葉宜津與他一起提案建議台中105號碼頭民營化，且當時台中市長林佳龍也同意嗎？他們怎麼知道你家人與此有利益關係？如果他們知道，會同意嗎？顏家人真是很會假公濟私啊！

陳柏惟的財產只有幾百萬元，國民黨與顏家就百般污衊人家，說其來源有問題，但是人家已提出說明，是立委選舉補助款。如今大家才發現，你顏某人的財產是人家的數百倍，怎麼來的，至今沒有解釋。

顏家人與國民黨一樣，都只會做賊喊捉賊，自己平時「大魚大肉」，給民眾一點「骨頭」，就以為善盡民代職責，要民眾感恩戴德，能騙誰呢？原來你們都在A國家銀行與社會大眾的錢，讓自己人吃得肥肥的。

如今國民黨推出四個公投，也是假公濟私的陰謀，主要是朱某人為了阻擋黨內紅人侯某人問鼎未來總統大位，讓自己出線，卻說是反蔡政府的錯誤決策，能騙誰呢？

（教師）

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