自由開講》台灣不能通過反美萊豬公投！

高龍榮

我在美國的學界，農藥界，動物藥和人藥界工作將近40年從事評估藥物對人體和環境的影響。我們在評估藥物是否可以安全的使用是用科學證據來做決定的。當我們把這些評估的資料提供給美國的FDA或是其他國家的監管單位，他們也都會用科學的角度來決定是不是這些藥物可以核准使用，而不是用感性的判斷來作決定。

我們需要了解所有的藥物都有毒性，能不能安全使用這些藥物是取決於劑量的多寡。譬如說，適量的阿斯匹靈可以止痛，但過量就會導致血流不止或胃痛。那如何決定那個劑量是適量呢？這個劑量是從藥效和安全性來決定的。適當的劑量可以產生藥效又可以有非常高的安全指數（一般是100倍）。從萊克多巴胺的例子看，萊克多巴胺的核准劑量（每公斤飼料含5-20毫克）可以增加食用飼料15-20%的效果。根據動物的毒理研究FDA核准萊克多巴胺在豬肉的安全殘留標準量是每公斤豬肉不超過50微克，食品法典核准更保守的10微克。

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如果使用核准的劑量養豬，萊克多巴胺在豬肉的殘留量會遠低於食品法典和FDA的安全殘留標準量。此外，萊克多巴胺在人體的半衰期只有四小時，因此在一天之內就會完全被排出體外，不會在人體內累積。也因為這些科學的證據美國的FDA認定萊豬沒有食安問題。

從台灣政府的角度來看，執政單位不能只參考科學家的建議來作最後的決定，因為執政單位要考慮的不只是科學證據，還要考慮對社會、經濟和政治層面的影響。蔡政府的台灣FDA允准萊豬進口除了認定萊豬沒有食安問題，一方面也是為了繼續加強和美國的合作關係。

我當任台灣人公共事務會會長那四年裡每次去拜訪國務院或在台協會時他們都會不厭其煩的向我解釋萊豬沒有食安問題，然後他們又表示如果台灣不允准沒有食安問題的萊豬進口美國則無法和台灣作進一步的經貿協商和合作。

反對萊豬進口不是食安問題而是政治問題。（截圖自陳其邁臉書）

反對萊豬進口不是食安問題而是政治問題。為了繼續加強台美關係，台灣不能通過反對美國萊豬進口的公投案，台灣人民一定要站出來投反對票來強化台美關係。

（台美生技協會會長）

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