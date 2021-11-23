自由開講》美國台海戰略的轉變

林正二

美國總統拜登在拜習會後，雖表示美國支持「台灣關係法」，「它是獨立的，由它自己做決定」，惟拜登後來又宣稱，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照『台灣法』的要求去做。」由於拜登拜語意不明，引發台灣不同立場者各自解讀。

很明顯的，拜登並不鼓勵台獨，但在會中當著習進平，強調台灣關係法，以及維護台海和平、不得改變現狀的重要性，顯示美國堅定支持台灣維護主權現狀。因此，拜登雖不鼓勵台獨，但並沒像中共與藍營所言表明「不支持」台獨。就台海戰略而言，兩者的意涵是有差別的。

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很明顯的，拜登（左）並不鼓勵台獨，但在會中當著習進平（右），強調台灣關係法，以及維護台海和平、不得改變現狀的重要性，顯示美國堅定支持台灣維護主權現狀。因此，拜登雖不鼓勵台獨，但並沒像中共與藍營所言表明「不支持」台獨。（法新社）

柯林頓當家時，因朝著建立「美中建設性」關係發展，曾表明「不支持」台獨。即至川普執政，美中已轉變為「戰略競爭」關係，美政府已未表示「不支持」台獨，因為美國已正視台灣主權獨立的事實。

拜登上台後，在川普政府建構的基礎上，不斷透過軍事與外交手段，強化美國正視「台灣是主權國家」事實的戰略。為了推動該戰略，拜登不可能表明「不支持」台獨，因為美國已鬆動、空洞化美國認知「台灣是中國一部份」的「一中政策」核心內容。

在美中抗衡的戰略下，拜登已表明將台灣視為跟北約同樣的盟約國，雖然未能承認台灣，但已讓美「一中政策」有名無實。

在習發動統台攻勢，台海情勢越來越嚴峻的情況下，美國對抗中國的戰略是否成功，最重要的是必須擺脫美「一中政策」對台美關係的束縛，明確地讓中國知道美對台灣地位的看法已改變，中國已不能再使用「一中原則」對付台灣，台灣問題已是攸關國際利益與和平的問題。

因此，拜登上台後不斷奔走遊說，已成功地將台海安全列為美日澳印四方同盟、美日同盟及G7與歐盟等國家重要關切的議題，並透過軍事聯合演習與議題化策略，不斷加強民主國家對抗中國的力量，將兩岸問題變為中國侵略台灣的國際問題。同時，美國不斷加強台美軍事合作並來台培訓我軍事人員，還派軍機接送國會議員訪台。

此外，今年7月與10月，美政府兩次加贈我疫苗共計4百萬劑，以化解在野黨藉由疫情的升溫，以疫苗短缺為題，不斷污衊醜化蔡政府，製造人民的恐慌，並呼應中國對台策略，以孤立民進黨政府的政治謀略。美國非常明顯地無時無刻，以各種方法護衛台灣主權！

這些都是國際戰略上，以包含台灣的新圍堵策略，正視我國為主權國家事實的具體行動。

雖然美政府尚未準備修改「一中政策」、承認台灣，但兩岸與國際情勢瞬習萬變，美國未嘗不可能未來與台灣復交。因此，蔡政府應配合目前美國台海戰略的轉變，加強運用《台灣旅行法》等友台法案、台灣不可或缺的戰略地位及高科技供應鏈等，提升台美關係，為未來可能的台美復交，墊定厚實基礎。

（退休駐美外交人員）

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