自由開講》「總加速師」不愧是一中一台的重要推手

康駿銘

立陶宛月前宣布允許與我們以「台灣」之名建立的「駐立陶宛台灣代表處」終於掛牌運作，立陶宛各界、歐洲議會、美國也都表示祝賀，不但是台灣近年來在外交上的最大突破，更重要的是立陶宛作為歐盟成員國，此舉將為歐盟，以及其他西方國家相繼效法鋪平了道路。

駐立陶宛台灣代表處18日正式掛牌，新獲任命的首任代表黃鈞耀及駐館人員在館牌前合影。（外交部提供）

從整體角度來看，以台灣名義設立代表處很可能是大部分歐盟成員國的共同決定，而由立陶宛作為突破點自然是因為立國有著脫離共產蘇聯而獨立的歷史，與台灣受盡共產中國打壓有著相似性，亦加上疫情在世界爆發之初蔡英文政府所推動的「口罩外交」，在與中國戰狼外交、無視人權及破壞國際規則的形象此消彼長的情況下，友台政策有了民意基礎，符合立陶宛人民的期望，自然也順理成章成為歐盟陸續推出友台政策的最佳試驗起點。

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台灣代表處的設立同時也是歐盟向台灣展現「一中一台」政策的重要指標，除了是本身以「台灣」為名外，立陶宛面對著跳腳揚言「採取一切行動」並警告立陶宛要「後果自負」的中國，仍然重申此舉沒有違反「一中政策」，更重要的是歐盟委員會也對此表示認同，足見歐盟認為「台灣」與「中國」是可以併存的兩個獨立個體，「一中政策」的解讀也不等於中國單方面所謂的「一中原則」，台灣與中國之間沒有隸屬關係。

而在這場歐盟的「試驗計劃」之中，中國的反應當然是世界關注的重點。就在國際預期著中國宣布與立陶宛斷交之際，中國僅以降級其外交關係至最低的「代辦級」作為「反擊」，顯得相當無力，變相已消除了歐盟的顧慮。此外，中國的經濟已大不如前，也受能源危機等的困擾，歐盟對中國的經濟脫勾進度也在不斷加快，種種中國自己製造出來的因素都為歐盟加速推動一中一台方針提供了條件。國際環境正在快速改變，作為當事人的我們應好好把握機遇，向國際發放台灣不等於中國的訊息，展現與民主陣營共同捍衛普世價值的決心。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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