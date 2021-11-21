自由開講》男不願娶、女不想嫁，還合什麼八字？

高飛鷂

30幾年前，蕭萬長一句「核電是技術問題，不是政治問題」否決了由民意決定政策的可能性，也讓核四紛紛擾擾蓋了30年，停了兩次工，花了3000億還沒發出一度電，而台灣人已經筋疲力盡。

然後7年前一個不負責任的封存決定，讓反核的人錯愕，擁核的人心理遭受凌遲，也同樣的阻擋了用民意來決定政策的機會。也導致問題糾結了40年後，今天再度回來攪和台灣人。

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好笑的是，仍舊還是扯政治與技術問題上再次對決！

對決個什麼鳥？政治決定政策，技術在政策之下提供各種解決方案，就這樣，技術跟政策根本處於不同位階和層次，是要對決什麼？

非核政策是國民兩黨當年的共識，且現在的非核家園政策，能源政策白皮書，也通過大選的民意檢驗，在這政策之下才有廢核四的作為。

圖為日前總統蔡英文譴責主張重啟核四的黃士修恐嚇台電處長許永輝。（圖取自總統蔡英文臉書）

然後現在說要考慮再次啟動核四？

在非核政策之下還考慮啟動核四，就像是男不願娶、女不想嫁，你還花錢去合什麼八字？

台灣人被核電政策整了30年，筋疲力盡，現在是休息夠了嗎？還是吃飽太閒？

（讀者）

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