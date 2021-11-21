自由開講》台灣資優教育的困境與解方

何華國

台灣自1964年從小學開始試辦「資優班」，至今國中小和高中資優教育的實施已成常態。資優教育和普通班教育最大的差別，就在於它採取的是加速或充實制的課程設計。所謂加速制是允許資優學生比普通學生以更快的速率，去完成一般課程的要求。而充實制則強調學習經驗的加深或增廣。

資優教育和普通班教育最大的差別，就在於它採取的是加速或充實制的課程設計。資優班示意圖，人物與本文無關。（資料照）

台灣早期中小學的資優教育多採特殊專班的型態，從開始的資優班，如一般資優班、數理資優班、語文資優班、科學班、音樂班、體育班等皆是。最近由於融合教育觀念的盛行，資優資源班在國民中小學也逐漸普遍。不管是資優特殊班或資優資源班，由於係採專班的型態經營，在學校行政的運作上自有其方便之處，同時教育人力與物力也可以得到適當的支援。

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前述資優教育課程設計的充實制，似可普遍適用於資優特殊班或資優資源班。不過在資優教育加速制課程的推動上恐存在若干困境。現行教育部「特殊教育學生調整入學年齡及修業年限實施辦法」，對「年滿五歲之資賦優異兒童，得申請提早入國民小學就讀」部分，其實施不會有困難。惟「高級中等以下學校資賦優異學生得依其身心發展狀況、學習需要及其意願，向學校申請縮短修業年限」部分，若未有適當的行政和制度的配套，則恐窒礙難行。

按目前資優學生縮短修業年限的規定，係由資優學生按其意願向學校提出申請。換句話說是由學校對個別申請的學生另做縮短修業年限的安排。其結果分別有部分學科加速、全部學科同時加速、部分學科跳級、全部學科跳級等選項。看看這些選項，吾人不難發現，學校在安排個別資優學生縮短修業年限時，勢必遭遇跨年級、跨校別等課程安排的困境。以台灣教育體制的僵化和資源配套的缺乏，確實看不到普遍實施的可行性。

其實加速制資優教育在台灣也曾經看到成功的案例。例如某些高中數理資優班常用兩年的時間完成三年的學科教學，在完成高二學業時即允許學生直接跳考大學。這其中的眉角就在加速制是在專班的型態實施，學校在課程的運作上困難不大，加速制自然有普遍實施的可行性。

充實制課程應該是資優教育的共同選項，而加速制則可成為資優學生滿足個別學習需求的特殊選項。筆者建議教育部，資優學生縮短修業年限的實施，應在資優特殊班的基礎上進行，才具有普遍實施的可行性。只要資優學生的家長和學生本人有此意願，這類專班的組成自然水到渠成。

（嘉義大學特殊教育系退休教授）

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