自由開講》中國國民黨「放狼狗咬人」恐嚇核四公投！？

陳慶坤

中選會14日舉辦第二場公投電視發表會，「重啟核四」案正方代表黃士修語帶威脅，恐嚇台電核能發電處長許永輝，「我誠心建議你等一下小心說話」、「許處長你的身家安頓好了嗎？」引發軒然大波。

11月6日國民黨主席朱立倫受訪表示，「重啟核四」公投非國民黨所提，是社會環保人士所提？如今中國國民黨為著「統一戰線」，非但擁抱四大公投案，而且「重啟核四」還「放狼狗咬人」。

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黃士修何許人也？根據時報出版「馬英九基金會」編《哪來的芒果乾？》，頁181馬英九說：「我們的黃士修先生…以核養綠公投就是他提出來的…。」黃士修不但是中國國民黨的核心幹部，還是由深藍變色「正紅」的馬英九要角。該書201頁，他認為「台獨和反核是根本上的矛盾，只有被統派才有資格談廢核，與東南沿海省分接跨海電網，將電力命脈交付對岸。」這一句話說得好像欲語還羞，其實就是大言不慚的說，「廢核」只有統派才是真的，才有資格；因為「統一」之後台灣根本不用什麼發電廠，將電力命脈全交付給我們偉大的「祖國」，從福建接跨海電網，一切搞定，不就「廢核」了嗎。

「重啟核四」案正方代表黃士修語帶威脅，恐嚇台電核能發電處長許永輝，引發軒然大波。（圖：取自意見發表會直播，本報合成）

中共還沒統一台灣，在台灣卻早已充斥著「戰狼」恐嚇、威脅之聲？中國人流亡台灣，欺壓台灣人七十餘年，享盡台灣民主自由與經濟成果，不去思考認同台灣也就罷了，現在竟然引「紅色中國極權主義」再度教訓台灣人。既然「統一」就「廢核」，為何還要重啟核四，豈不自相矛盾，或顯然別有企圖？

黃士修這種口氣像極了中國戰狼，公投電視發表會宛若國台辦修理台電核能發電處長許永輝：「你下一段小心說話，我沒有在跟你開玩笑，所以請看著我的眼睛，我是要保護你呢，還是要成全你呢？」並宣稱手上已經準備好刑事告發狀的草稿，接下來的辯論直播，「他的律師團」會隨時蒐證，辯論會一結束就到北檢告發許永輝。小心說話。真是令人不寒而慄。

「他的律師團」指的是什麼？背後的藏鏡人不就是中國國民黨嗎？國民黨發言人楊植斗為此回應蘇揆，為何不先檢視自己對台灣能源政策荒腔走板、導致缺電的縱容？其袒護黃士修可見一斑。只是台灣目前有中國這樣史無前例的缺電危機嗎？

黃士修曾擔任國民黨智庫，曾襄助國民黨主席洪秀柱參選2015年總統大選；2019年擔任韓國瑜選總統時的國政顧問，而且連戰連敗，這種深藍的政治智慧就不值得一哂了！問題是，中國國民黨「放狼狗咬人」，找不具「核能專業」的小混混出來恐嚇核四公投，不僅讓國民黨更令人討厭，而且加速國民黨早日滅亡而已！

（哲學博士、大學助理教授）

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