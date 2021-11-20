自由開講》拜登的「台灣獨立」說，就是民進黨的《台灣前途決議文》

邱志偉

美國拜登總統在拜習會後受訪時表示，「它是獨立的，由它自己作決定。」（It’s independent. It makes its own decisions.）。這句話立即引起軒然大波，拜登隨後還補充，「我們是在鼓勵他們做到台灣關係法所要求」（We are encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires.）

上述話語，在國際間引來不小議論，但其實總歸來說，拜登的遵守《台灣關係法》，以及由台灣自己決定，其實就和民進黨的《台灣前途決議文》概念是完全相同的。

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從拜登總統一再強調的，台灣是現狀獨立，未來前途必須由「它們」自己決定，美國希望台灣遵守《台灣關係法》等語。我們已經可以進一步詮釋為：美國尊重台灣現在的獨立治理當局，但未來台灣的前途，必須由台灣人民自己決定。（歐新社，本報合成）

根據《台灣關係法》第二條，有關美國對台政策之表述為：

「美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是基於臺灣的前途將以和平方式決定這一期望。」（to make clear that the United States decision to establish diplomatic relations with the People’s Republic of China rests upon the expectation that the future of Taiwan will be determined by peaceful means） 「任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉：包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」。（to consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United States）

美國甚至在《台灣關係法》中已經預測，假若台灣有重新制憲的一天發生，該要如何面對未來台灣政府，因此，在該法案當中就已經針對台灣一詞之表述為：

「1979年1月1日以前美國承認為中華民國的臺灣治理當局，以及任何接替的治理當局」（the governing authorities on Taiwan recognized by the United States as the Republic of China prior to January 1, 1979, and any successor governing authorities）

而民進黨1999年所提出的《台灣前途決議文》則將台灣的未來變動，以及台灣的前途決定方式濃縮表示為：「台灣，固然依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票的方式決定。

因此，我們可以非常直接的推論，從拜登總統一再強調的，台灣是現狀獨立，未來前途必須由「它們」自己決定，美國希望台灣遵守《台灣關係法》等語。我們已經可以進一步詮釋為：美國尊重台灣現在的獨立治理當局，但未來台灣的前途，必須由台灣人民自己決定。根據《台灣關係法》之規定，有關「決定」未來台灣的治理當局定位，應該是以「和平方式」來決定。

其實《台灣關係法》制定的時空背景，係台灣在蔣家戒嚴統治之下，甚至之後還爆發美麗島事件，政治黑牢仍在，美國制定《台灣關係法》時還表示關切台灣人權。但美國歷任總統其實對於《台灣關係法》之文字，並不喜歡。

卡特總統在簽署法案時就曾表示，該法使其困擾。鄧小平更視此法為眼中釘，因此才有1982年的《八一七公報》試圖解決軍售問題，但美國對台六大保證，已粉碎中共企圖。

也因此，中國外交部發言人日前才會憤怒表示：「所謂『與台灣關係法』也好，『對台六項保障』也罷，這些純粹是美國國內一些勢力炮製出來的…是非法和無效的。」但事實上，上述兩個重要文件，隨著美中關係逐漸質變，已成了美國對台政策的定海神針。

民進黨經歷二次執政，對美關係可謂漸入佳境。尤其美國逐漸擺脫其長期堅持的戰略模糊態度，在針對台灣未來前途問題表態，愈漸明確。過去外界常批民進黨執政不懂外交，但從1999年民進黨就已通過的《台灣前途決議文》來看，民進黨對外交與美國的理解其實從未錯判，只是時間早了些。

台灣駐立陶宛辦事處日前成立，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）也有出席。他先前回函給我，表示立國願做為台灣「忠實盟友」，讓我甚為感動。而他出席台灣辦事處時，對台灣的勉勵，同樣深深觸動我。他說：

「他們….聽過無數次西方國家所謂務實政治原則信奉者的「忠告」：別大談獨立、別招惹蘇聯領導人戈巴契夫。」

但如今，立陶宛早已擺脫蘇聯，成了獨立自主的國家。

我們深信，只要民進黨仍站在堅持台灣主權獨立的立場，以行動爭取最多台灣人民支持，終有一日，台灣前途的走向，必能擺脫中國枷鎖。而我也深信屆時，定能獲取美國及國際社會最大支持與祝福！

（立法委員）

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