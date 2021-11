自由開講》拜登的「台灣獨立」說，就是民進黨的《台灣前途決議文》

邱志偉

美國拜登總統在拜習會後受訪時表示,「它是獨立的,由它自己作決定。」(It’s independent. It makes its own decisions.)。這句話立即引起軒然大波,拜登隨後還補充,「我們是在鼓勵他們做到台灣關係法所要求」(We are encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires.)

上述話語,在國際間引來不小議論,但其實總歸來說,拜登的遵守《台灣關係法》,以及由台灣自己決定,其實就和民進黨的《台灣前途決議文》概念是完全相同的。

請繼續往下閱讀...

從拜登總統一再強調的,台灣是現狀獨立,未來前途必須由「它們」自己決定,美國希望台灣遵守《台灣關係法》等語。我們已經可以進一步詮釋為:美國尊重台灣現在的獨立治理當局,但未來台灣的前途,必須由台灣人民自己決定。(歐新社,本報合成)

根據《台灣關係法》第二條,有關美國對台政策之表述為:

「美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉,是基於臺灣的前途將以和平方式決定這一期望。」(to make clear that the United States decision to establish diplomatic relations with the People’s Republic of China rests upon the expectation that the future of Taiwan will be determined by peaceful means)

「任何企圖以非和平方式來決定臺灣的前途之舉:包括使用經濟抵制及禁運手段在內,將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅,而為美國所嚴重關切」。(to consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United States)