自由開講》中共第三份歷史決議，習近平仍在連任之路上趕考

邱志偉

2021年11月8日至11日，中國舉行了中共十九屆六中全會，最受外界關注的就是中共第三份歷史決議。過去中共二份歷史決議，都在毛澤東、鄧小平成為黨領導定於一尊前，處理重要的政治決定。但第三份歷史決議，至今仍未能看到全文，僅能參考大綱摘要，其背後意義，相當值得深入探究，習近平連任路恐非外界所知的平順。

第三份歷史決議確立習一人領導，否定鄧小平的第二份歷史決議

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雖然第三份歷史決議至今僅能從中共公布的《六中全會公報》猜測大致內容，但已經可以清楚確定，習近平欲透過這份歷史決議強調一人領導優勢，否定鄧小平以來中共強調的集體領導制度。

由於鄧小平曾親歷文革之苦，深知若由一人掌政，極可能因為個人好惡，殘酷整肅許多無辜百姓與政敵。因此，在第二份歷史決議就強調：「根據『文化大革命』的教訓和黨的現狀，必須把我們黨建設成為具有健全的民主集中制的黨。一定要樹立黨必須由在群眾鬥爭中產生的德才兼備的領袖們實行集體領導的馬克思主義觀點，禁止任何形式的個人崇拜。」

由於鄧小平（中）曾親歷文革之苦，深知若由一人掌政，極可能因為個人好惡，殘酷整肅許多無辜百姓與政敵。（路透社）

但在習近平所樹立的第三份歷史決議，根據中共的《六中全會公報》所敘：「十八大以來，在堅持黨的全面領導上，黨中央權威和集中統一領導得到有力保證，黨的領導制度體係不斷完善，黨的領導方式更加科學，全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致。」、「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為『核心』的黨中央周圍」

所以，即使在第三份歷史決議，習近平秉持「二個肯定」，肯定毛澤東及鄧小平，同時也承認江、胡的貢獻。但習重點在強調集中「統一」領導及「習核心」，而非鄧所述的「民主集中」的集體領導制。甚至習近平大篇幅強調自己貢獻，已然也打破鄧所立下的「禁止個人崇拜」紅線。

而習近平用這樣迂迴否定的方式，其實否定不單是鄧小平的政治改革成就，更是否定遵循鄧小平紅線的江澤民與胡錦濤。希望透過第三份歷史決議，一錘定音肯定習近平個人獨裁領導，是能見容於黨內的。假若有人不服，最好提早曝光，也好在明年二十大之前除之而後快。

未見第三份決議全文，習近平二十大前仍充滿凶險

外界原先預期，若習近平權位固若金湯，應該在六中全會落幕同時，即可公布第三份歷史決議全文。然而，六中全會後至今，仍未見黨中央公布第三份歷史決議全文。反倒是中宣部記者會解釋六中全會精神後，新華社隨即發布新聞：「徵求對中共中央關於中國共產黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議的意見」，說明習近平帶領中共中央政治局多位高官，出席包含無黨派人士在內的活動，聽取各界對第三份歷史決議的意見。

由此可知，短時期將產生第三份歷史決議全文，必是一項艱鉅的工程。同時，習近平還需要安撫相當多人與派系，畢竟若明年二十大定於一尊，打破慣例，將讓許多人難以翻身。若習近平想要透過第三份歷史決議，輕鬆形塑出自己是黨唯一救世主，是超越毛鄧的中共真理，這將是一項高難度的任務。

到明年二十大之前，習近平恐還需要出動許多招數與文件，甚至各種的口號來樹立自己在黨內的權威。但動作越多，將更顯弱勢與不穩，可能更招來有心之人認為有可乘之機，反使習近平三連任之路極為凶險。

未來恐仍有第四份歷史決議，習近平自認台灣問題是其主動出牌的局

因為習近平已經破壞了黨內派系平衡，甚至透過第三份歷史決議自封萬歲的舉動，否定了集體領導的重要性。因此，假若未來習政權出現變化，或在某種妥協之下，我們可以想見中共恐仍有出第四份歷史決議的必要。中宣部在六中全會後記者會上強調：「新的征程上，『趕考』遠未結束，全黨任重道遠。」事實上，根本是習近平自己的權力之路遠未結束，全中國人都在陪他『趕考』。

中宣部在六中全會後記者會上強調：「新的征程上，『趕考』遠未結束，全黨任重道遠。」事實上，根本是習近平（中）自己的權力之路遠未結束，全中國人都在陪他『趕考』。（美聯社）

而對台灣人而言，最在意的是中共對台態度。《六中全會公報》當中，習近平僅強調「牢牢把握兩岸關系主導權和主動權」。也就是習自認兩岸主導權在自己，所以我們也可看見習近平近年已極少接見台灣訪客，因為兩岸主導權在習身上，就算是國民黨也只有陪演戲的功能。

但我們從這整個過程中可以看到，習近平認知的未來中共，將和台灣制度越差越遠，也和西方國家天差地別。中國不願民主，也不在乎台灣制度，想樹立獨裁體制正當性，否定民主憲政，但卻又想和台灣追求心靈契合。這樣的南遠北轍邏輯，加上習在權力上走的鋼索之路，二十大之前的中共恐還是暗潮洶湧！

（立法委員）

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