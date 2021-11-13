自由開講》大學學術交流與國家安全孰重？

陳慶坤

針對「清華海峽研究院」於清大設置「清華海峽研究院新竹辦公室」，中共組織滲進清大一案，引發國立大學校院協會清大校長賀陳弘和私立大學校院協進會世新大學校長吳永乾反彈；聲明質疑「政治時空轉變」，不應因政治需要而壓迫大學，擁有政治權力者應三思？

兩會的聲明一公一私此地無銀三百兩，對照的正是夾著「憲法賦予大學更大的自由保障」，規避大學自主應在「法律範圍內」，與兩岸條例的明確規範。做為教育高尚的理念，兩岸教育交流就可以不守法；作為被侵略的台灣可以不需「國家安全」的考量？

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「清華海峽研究院」於清大設置「清華海峽研究院新竹辦公室」，中共組織滲進清大一案，引發國立大學校院協會清大校長賀陳弘和私立大學校院協進會世新大學校長吳永乾反彈。（圖：本報合成）

兩會聲明質疑政策的轉變，將大學多年前公開合法的活動，編排「入罪於今日」之指控，指的就是馬英九主政時期「承認中國大學學歷與開放中生赴台就讀」的政策。問題是，馬英九們自認是中國人（這是事實）主張「兩岸終極統一」為目標，那麼，不要說對中國敞開大門開放，國軍、共軍都是中國軍不就是在這一思考下的必然嗎？則此，台灣國家安全顯然已經不是中國國民黨與統派的選項了？

只是，國民黨立委林為洲昨天在立法院質詢指出，民進黨新北市黨部與國立台北大學合辦公共政策研習班，質疑政治進入校園。以此對照世新大學承諾該校課程內容，不得從事任何「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等活動，對於政治的敏感議題為何兩套標準？問題當然是「魔鬼出細節在裡」！

做為假借學術自由、遊走灰色地帶的世新大學，其親中之行徑幾乎要改名「中國世新大學」，還希望政府對大學的管理，應以「低密度為原則」；當然最好不要管，但卻造就世新是一名慣犯的私立大學？遠的不說，日前台灣基進組織部主任李雨蓁指出，第17屆才藝大賞，由校方提供的伴唱帶歌單，有一大票中共官方宣傳歌曲在內，包括中國共產黨頭子習近平的妻子彭麗媛主唱的多首歌曲。事後世新卻辯稱是商業考量之結果，未來「義勇軍進行曲」可能入列，更與學校無涉？

大學需要自由，否則就失去了大學的天職；但卻造就了為中共宣傳的天職？台灣大學教育之荒謬莫此為甚！

2018年2月美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多夫‧瑞伊（Christopher Wray）在參議院情報委員的聽證會上，直接揭露了中國「學術間諜」利用美國學術自由開放瞄準全美的學術機構，不僅對美國政府的威脅，更是對美國社會的威脅，其中「孔子學院」是重點目標。

紅色中國對自由世界的一級強國尚且如此，更何況台灣距離中國如此之近，民主的台灣作為中國的眼中釘，是亟欲消滅而後快的敵國。因此對台灣的滲透、認知作戰已經達到無所不用其極、防不勝防的境地。試問「大學之道」不是在「明明德」嗎？與邪惡的中國學術交流不用考慮國家安全嗎？

（哲學博士、大學助理教授）

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