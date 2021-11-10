自由開講》一個打火機燒出失智個案的照顧省思！

凃芳宜

一個打火機燒出失智個案的窘迫及照顧者的無奈，新聞報導一個失智個案，因在一個被委託照顧的遠房親戚家，以打火機燒螞蟻導致火災造成傷亡，看新聞報導是一個平房，事發時四個60歲以上的長輩在家，現場兩名已成焦屍，看到這除了心疼跟難過，我們還可以做什麼？大概可以預期將有一波汙名化失智症個案的輿論即將出現，很心疼這些個案，因為多數人不清楚疾病進展跟照顧方式，導致各種誤解，進而造成不必要的恐慌！

花蓮市國福里一處鐵皮平房昨日中午傳出大火，造成二名臥病老翁死亡。（資料照）

如果你有聽過的衛教講座或看過相關資料，都會提及失智症有不同類別如：阿茲海默症這類失智症初期多為記憶力不好、忘東忘西，疾病發展到中、後期，才會逐漸出現幻覺。另外，像路易氏體失智症、額顳葉型失智症也都可能產生幻覺症狀。

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當失智症個案確診後，可以申請身心障礙手冊、打1966申請長照服務、可以依據等級接受日間照顧服務或居家服務，但我不知道這個個案有沒有申請或者他們根本就不知道有這些資源可以使用。

在我二度就業實際接觸失智個案時，我發現這是一群擁有可塑性的個案，他們值得擁有更好的生活品質，家屬也表達相見恨晚的感概，如果早有這樣的機構提供日間照顧服務，很多遺憾都不會產生。

幻覺的問題如果照顧者能區辨導致的成因透過技巧性的引導，提供規律的生活、合適的活動飲食，個案大多可以改善，對這類個案除了愛需要方法，而方法需要學習跟實踐，而日間照顧機構可以提供不少協助。

目前家屬很多都需要工作才能生活而照顧單位又過度區塊集中而非遍地撒點，長照2.0蔡總統一國中學區一日照設置的目標，真心請衛福部好好攤開日照分布圖看看服務的可近性，檢討居家服務項目的適切性，家托機構設置的複雜性，主政者如果可以應該好好通盤審閱長照服務政策及經費規劃，畢竟費用給付影響提供服務者的方向及行為，在地老化到底是一個遙不可及的夢？還是垂手可得的幸福？都端看我們現在的作為，加油吧！為了我們的老後努力，共勉之！

（曾服務於醫院及長照機構）



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