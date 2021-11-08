自由開講》賴清德的「釣蝦外交」，高明！

歐城晉

政治是可能性的藝術，而外交智慧，更是「藝術中的藝術」。

近日，賴清德副總統會同美、日、澳、印、英五國駐台使節，一起前往台北釣蝦場「釣蝦」。俗話說「外交無小事」，在外交場合上，會見的對象，乃至會見的場合、地點、彼此的互動關係，都帶有深刻的意涵。

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近日，賴清德副總統會同美、日、澳、印、英五國駐台使節，一起前往台北釣蝦場「釣蝦」（翻攝自賴清臉書）

其實，在此次的「釣蝦外交」場合，重要的意涵有二：

首先，賴清德展現高度「外交智慧」。

政治是關於「信任」的藝術，特別是在國際外交上，舉手投足間的「訊號」（Signal），常常是判斷彼此進退與互信程度的關鍵。要培養信任的方式無他，唯有使節們累積私底下相處的經驗，才能在重要的外交場合上決勝千里、洞燭先機。

例如，美國前總統老布希（George H. W. Bush）一向以他和埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）的關係自豪，因為在當時，其形成的「反伊拉克國際聯盟」，左右了動盪的中東政局。而據報導稱，美國前總統川普（Donald trump）是高爾夫球的熱愛者，曾和日本前首相安倍晉三在一次「小白球」場合中打了六小時，川普更常常自豪地說：「要了解一個人，與其一起吃午餐，『高爾夫球場』更有用」。

賴清德這次的「釣蝦外交」，其實也有「異曲同工」之妙。釣蝦是無數台灣人在假日喝酒、喇賽、發展關係的重要休閒活動，更是陪伴無數人成長的重要回憶。報導指稱，外國使節與賴清德互動良好，大使們也體驗了極具特色的台灣在地文化，換句話說，「釣蝦外交」可說是一個發展彼此信任、又深入了解駐在國文化的「雙贏」場合，更由此顯見：賴清德深厚的外交底蘊，在政壇目前無人能出其右。

其次，台灣的外交戰略深刻地轉向「海洋」。

外交也是合縱、連橫的藝術。觀察這次邀請的賓客名單，不難發現美國、日本、澳洲、印度、英國等五國，彼此均為捍衛民主體系、圍堵「專制國家」的「印太戰略」重要盟友。

事實上，美國在本世紀初轉變其亞洲戰略，讓「抑制中國」成為美國印太戰略中最重要的一環；而在北韓問題上，美國早就加碼在日本的軍備投資。美國的戰略轉換快速、深刻、且影響重大，和舊世代的政治人物相比，民進黨的政治人物早就「洞燭機先」，不論是發展東南亞戰略、或推動加入CPTPP，都是台灣在二十一世紀初發展經濟、走向國際的關鍵一環。

重要的是，外交環境在變，而領導者也要「更靈活」，才有能力面對接踵而來的挑戰。其實，從近期歐洲議會議員「不懼中國威脅」訪台，再到賴清德副總統和各國外交元首交好，顯見台灣已是和各國「可以上山、可以下海」、更可以「稱兄道弟」的好夥伴。

總的來說，「印太聯盟」的民主同盟已儼然形成，並左右了二十一世紀的新政局。而賴清德用豐富的外交底蘊，展現「釣蝦外交」，象徵台灣已經踏向世界，成為世界各國值得信賴、合作的重要盟友，實在「蝦趴」！

（退休外交官）

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