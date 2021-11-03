一級嘴砲》面臨生死門的日本清酒產業

對各酒廠來說，眼前要思考的難題是明年度要契作多少面積，由於種植酒米的多半是相當高齡的老農，如果無法繼續合作，這些老農的生計怎麼辦？假設疫情還要持續一兩年，這條酒米生產線恐怕因此永久斷鏈，這個產業就回不來了；如果要維持，酒廠勢必也要有足夠的金流來撐住這個產業鏈。

一級嘴砲技術士

這兩年在疫情的衝擊之下，日本國內的餐飲業紛紛歇業關門，連帶影響各種酒類的銷售量，原本就被啤酒、洋酒夾殺的日本清酒更是倒了大楣，酒廠業績不好，不是砍價就是減少原料米的契作量，在這種低迷的氛圍裡還能挺住的，大概只剩「獺祭」這類不但名氣高，而且還能穩態量產賣到全世界的酒廠。

日本2021年的食用白米收購價比2020年還少了三成，原因是疫情的歇業導致餐廳、小吃店等歇業，業務米的用量大幅萎縮，就算是今年稻米都已經收割入倉的現在，JA農協的倉庫裡還有一堆2020年的白米待消化。相較之下，製酒用的原料酒米收購價的跌幅較小，新潟縣的「五百万石」跌了7％最多，而高價位清酒的原料「山田錦」甚至沒有下跌。

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雖不及兵庫，但新潟也算是山田錦的主要產地之一。（圖片來源：JA新潟）

根據JA全農的說法，酒米價格穩定有兩個原因，第一是酒廠契作，每家酒廠都會根據銷量和景氣預測下一年度的需求量，明年要做多少酒就契作多少的酒米；第二是酒米在穗期容易倒伏，生產風險較高，如果無法給個好價格，人家也不願意跟你合作。基於這兩個原因，酒米與食用白米相比收購價格算是穩定。

不過，就算是用契作來控管總量，疫情的歇業還是讓日本清酒的銷量銳減，2020年的日本清酒銷售業績已經很差，2021年上半年的銷量還在持續下滑。今年許多酒廠的契作面積減少兩成左右，像是神奈川的泉橋酒造就說「若按這個銷售量，2020年收購的酒米要用到2022年4月才會用完」。現實的窘境迫使各酒廠找尋清酒以外的出路，例如安田物產就利用酒米特有的無味和黏性，開發出酒米便當和酒米披薩作為中小學營養午餐來使用。當然，這不是酒廠經營者很會甩尾過彎，後面都有國家機器在後面協助。

清酒的銷量不佳，越是大廠越是痛，佔日本全國山田錦三成用量的超級大戶，也是知名清酒「獺祭」的旭酒造，雖然庫存量創下新高，但社長櫻井一宏還是決定維持原來的收購價量，並擴大對亞洲和美國的外銷，藉由外銷的營收來保障契作農民的收入，以及彌補在日本國內市場的虧損。

據說噴了會有高貴感的清酒消毒酒精。（圖片來源：旭酒造）

此外，旭酒造在2020年6月開發出了66%的獺祭消毒酒精，每支750ml標榜使用10％的清酒，上市一年多來已經賣出2萬多支。每製作一支消毒酒精就要用掉1.6公斤的原料酒米－山田錦，原料的用量和高單價的「二割三」獺祭一樣多，今年9月的消毒酒精因「兵庫縣產山田錦」這個賣點而又帶動一波搶購熱潮，有助於化解旭酒造的庫存壓力。

隨著疫苗施打率的增加，各產業看似逐漸回溫，但是日本農水省依舊不看好民間的消費，持續下修2022年酒米的預估需求量。對各酒廠來說，眼前要思考的難題是明年度要契作多少面積，由於種植酒米的多半是相當高齡的老農，如果無法繼續合作，這些老農的生計怎麼辦？假設疫情還要持續一兩年，這條酒米生產線恐怕因此永久斷鏈，這個產業就回不來了；如果要維持，酒廠勢必也要有足夠的金流來撐住這個產業鏈。

接下來該怎麼做？每個經營者都來到了人生的十字路口。

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