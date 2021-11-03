自由開講》馮世寬應該還給國軍一個真相

陳啟濃

促轉會批國軍視蔣介石如君父，退輔會主委馮世寬竟然直爽的回應「本來就是」。筆者認為這樣的回應欠周詳，應該要再補一句「現在就不會了」，作為還原歷史回到現在，還給國軍一個真相。

促轉會批國軍視蔣介石如君父，退輔會主委馮世寬竟然直爽的回應「本來就是」。（資料照）

中共領導人鄧小平曾經批評蔣介石「要奴才不要人才」，作為國軍失去中國大陸的最主要原因。他舉兩位傑出將領為例，分別是剿共獲得大勝的薛岳將軍，以及對日作戰的常勝軍孫立人。這兩人都是戰功彪炳的優秀將領，卻得不到蔣介石的重用，平靜無為的過完一生。

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蔣介石向來不把軍隊視為國軍，甚至淪落為蔣家軍，軍隊要對蔣介石完全服從，從來不是把國家的利益擺在最前面。來到台灣後也是一樣的模式，把軍隊當成打壓異己，栽培自己人馬的工具。這樣的傳統下，軍隊根本無法成為國軍，軍隊只為政黨效力，阻礙了台灣民主化的進程。

在蔣介石長期掌控軍隊的情勢下，蔣介石就有如軍隊的老大，呼風喚雨，說一不二，蔣介石當然成了軍人的君父，是用關係派系來掌控軍人，當時的台灣空有民主的形式，沒有民主的實質。

然而台灣歷經國會全面改選，總統直選，甚至歷經政黨輪替，台灣的軍隊已然轉型為完完全全的國軍，為國家效力，保護人民，絕非是政黨或特定政治人物的私人武力，更不會把當年的政治獨裁者視為君父。

馮世寬應該向國軍道歉，因為他曲解了國軍的忠貞，老是停留在過去不堪的軍隊效忠政治勢力的歷史，沒有彰顯國軍效忠國家保持中立的現況。

（曾任政戰預官）

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