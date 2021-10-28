高鐵宜蘭站應設在溪南的羅東

林逸民認為，高鐵宜蘭站應設在商業中心的羅東。 （資料照）

林逸民

（林逸民為醫學博士，羅東五福眼科院長）

台灣西部自從高鐵建設後，成為一日生活圈，交通便捷，讓東部民眾相當羨慕，宜蘭鄉親殷殷期盼高鐵能延長到宜蘭，帶動地方發展，然而，設站規劃卻出現嚴重分歧，從原本四城、宜蘭市、縣政中心、羅東四案相持不決，如今又多出第五案、第六案，甚至交通部長王國材又提出環島高鐵案，一時讓人眼花繚亂。

個人身為宜蘭羅東女婿，長年在宜蘭執業，經常需要往返台北，若高鐵能延長至宜蘭，對個人的交通便利，以及就鄉土情感，自然是樂見其成，然而，國家建設不能只顧自身情感，要耗費全國納稅人兩千億元上下的預算，需有鎮密思考，從國家戰略、國土規劃上來完善計畫。

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台灣過去發展重西輕東，若為了國土規劃要達東西平衡，以及時值全球減碳風潮方興未艾，鐵路大眾運輸能減少相當交通碳排放，為了長遠的東西交通流規劃，搭配國家交通能源轉型的政策，那麼兩千億的支出是合理的，但既然如此，選址上也應有短中長期完整的考量。

就短中期來說，交通建設的根本還是使用者基礎，以及考量重大交通建設之間彼此替代性，政府為改善宜蘭聯外交通，1991至2006年15年工程，斥資260億元興建雪山隧道，出雪山隧道後頭城交流道連接頭城、礁溪，這使得宜蘭這最北端的部分，開車經雪隧到台北市政府，若無交通壅塞僅需40分鐘。

最初提出的四城站址也位於礁溪，頭城、礁溪人口不多，宜蘭其他地區40萬民眾要移駕過來此處搭乘高鐵，減損了交通效益，而這兩地鄉親，又早可直接利用雪隧。四城周遭仍是一片農田，規畫中認為，具有土地開發效益，但觀諸高鐵台中站在烏日，高鐵台南站在沙崙，當初也都認為有土地開發效益，至今開發狀況仍不甚理想，高鐵站點若不位於原本經濟要點，開發大夢不會實現。

宜蘭的人口分布，大體上，以蘭陽溪為畫分，溪北的中心是宜蘭市，溪南的中心為羅東，這也是其他站址規劃介於宜蘭市與羅東之間的緣故，在交通部評估中，宜蘭市由於發展密集，設站需要大動土木高架化，產生諸多困難，因此有了避開宜蘭市，改到縣政中心、宜蘭新站、縣政中心以南等三個變通案。

宜蘭市人口結構上，軍公教比例高，並非經常往返台北的商務交通流所在，宜蘭的商業中心仍然是羅東，含衛星區域約12萬人口，宜蘭與三變通方案，站址都溪北，不利於接通溪南的商務往來交通需求。

交通部評估計畫中稱，羅東站址是對外銜接交通轉接最為便利的一個方案，由於羅東位於宜蘭公路主幹線十字交會點並有外環道路，不僅是宜蘭全境四通八達，若以整體東部作為規劃考量，旅客至羅東後，銜接台鐵繼續往花東，也是最為方便。

延長到羅東固然路線最長，但交通百年建設，兩千億等級的計畫，若為了節省一兩百億，未能達到總體規劃上的最佳效益，再考量日後若最終要打造環島路線，不如一次做足，如此看來，羅東方案反而是最合適的方案。當然，個人並非交通專業，僅以一宜蘭居民的身分提出淺見，不一定是最好的見解，但無論如何，如此重要建設，還請勿短視，勿高估土地開發利益，勿淪為政治喊價，從國家戰略高度，長遠完善規劃，方是全民之福。

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