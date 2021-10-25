自由開講》台灣基進黨步履著充滿荊棘的台灣路！

陳慶坤

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案投票前天舉行。由於天氣陰涼，非常適合投票，同時在兩陣營的激化下，上午一開始投票就有很多民眾排隊，投票在4點結束，投票率高達5成3，算是相當踴躍。

「罷陳」案陳柏惟來自三方面勢力的攻擊夾殺，已經扭曲民主政治的本質。首先屬於顏家的地方勢力，在保守封閉的台中海線，依然維持著難以撼動的黑金勢力山頭。

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「罷陳」案陳柏惟（中）來自三方面勢力的攻擊夾殺，已經扭曲民主政治的本質。首先屬於顏家的地方勢力，在保守封閉的台中海線，依然維持著難以撼動的黑金勢力山頭。（資料照）

其次，「罷陳」案在朱立倫當選國民黨主席之後，國民黨窮盡一切的汙衊、抹黑、栽贓的手法，立馬掀起這一股腥風血雨的階級鬥爭。選前之夜，國民黨主席朱立倫特別南下向鄉親催票。他一如往常語無倫次、空嘴薄舌表示，阿公阿嬤對於空污、萊豬等議題都非常關切？國民黨做為民主政黨，呼籲所有在地力量，都站出來投票云云！

再次，「罷陳」案可以說是國共二黨，藉由中共網軍發揮協同認知作戰的一次勝利。國共兩黨在朱立倫主席上任，首先開啟公然、緊密的對台灣選舉進行國共合作的新模式。其目的在檢驗國共「賀電」的台灣協議，堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，消滅台獨勢力而戰的首戰指標！

美國前國務卿萊斯（Condoleezza Condi Rice）14日出席英國智庫座談會指出，中國其實意不在動武，而是透過策動「台灣內部的親中勢力」顛覆政權，以達到「統一」目的。台灣內部的親中勢力中國國民黨，藉由民主自由顛覆民主、唱衰台灣，以如中共窮凶惡極之狀；台灣民間流傳「國民黨不倒，台灣不會好」，良有以也！

台灣基進黨屬於「自然獨」的年輕人，是台灣的未來希望，但是你們也是國共二黨亟欲消滅的對象；在這一條充滿荊棘之路，唯有無怨無悔地去承擔這屬於你們一代台灣人的重任。這一場鬥爭還沒有結束。天佑台灣！希望台灣基進黨激起台灣人抵抗「暴政」，向極權主義說「不」勇氣與決心！

（大學助理教授）

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