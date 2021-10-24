自由開講》司法正義與治療人權孰重：「暫行安置」，然後呢？

陳喬琪

在全球武漢肺炎病毒疫情仍然嚴峻的當下，發生精神病人傷人殺人事件，的確令人驚恐不安。精神病人的傷人殺人事件並不常見，但是每次發生，總是引發非常聳動的報導。而且每次精神病人傷人殺人都會引起：司法正義與治療人權，孰輕孰重的爭論。

到底要先治療？還是先審判？有人說，無病推論，不合理，有病就要先治療；也有人說，先接受治療的話，司法辯護人就可以用精神病的理由，申請監護處分，於是殺人犯又可以在外面到處趴趴走，繼續傷害人。

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為了對憤怒的輿情有所交代，司法院與法務部形成了共識，在「緊急監護」、「暫時安置」等法條文字咬文嚼字之後，用「暫行安置」處分，來處置傷人殺人的精神病人，並且司法院與法務部同意安置處所為醫院；在偵審期間，只要法官參酌醫師意見後裁准安置，即交檢察官執行。

屏東縣上月26日發生超商女店員攻擊挖眼傷人案，促使司法院和法務部將創設「暫行安置」制度。（翻攝自爆料公社、記者陳彥廷攝，本報合成）

簡單的說，精神病人傷人殺人之後，先送醫院「暫行安置」（借用了精神衛生法，對嚴重病人緊急安置的相關用語），這樣就兩全其美，既顧了治療的人權，又保全了司法正義。至於醫師與醫院要怎麼處理，現在全民健保包山包海，自己想辦法；假如病人從醫院逃脫了，怎麼辦？當然醫院要負全部責任。這實在為難行政院衛生福利部。

現行的處置並不複雜，殺人嫌犯（或被告）被警察逮捕之後，一定是先由警察偵查與製作筆錄，然後依法提送檢察官偵訊，檢察官依照犯行的情節嚴重性與其他因素，決定申請羈押與否；倘若不羈押，法官可以裁決保釋或其他措施，如監護處分。

殺人犯羈押在看守所，有的人會有明顯的行為，如自言自語、傻笑，甚至大聲咆哮，有些則是低頭不語或目露凶光，敏感的司法人員會察覺嫌疑犯是否有精神病，是否需要治療。職是之故，建議法務部在各地看守所，聘請兼任的精神科專科醫師，早期發現早期治療，並且照顧在看守所的犯罪嫌疑犯（或被告）的精神狀態，也顧及了其治療權利。

就司法正義與治療人權的原則來說，任何傷人殺人的嫌疑犯，都要做精神鑑定，也就是精神病理檢查，包括智能與人格特質、社會心理與職業功能檢查，這是非常專業的工作。目的是瞭解犯罪嫌疑人是否知道，被起訴之罪之本質（如殺人）、是否瞭解抗辯有罪與無罪之差別、是否能與律師商議案情等等。執行精神鑑定的精神科專科醫師，在法庭就是鑑定人（或稱專業證人），必須出庭接受交互詰問（刑事訴訟法198條）。

至於傷人的精神病人沒有經過精神鑑定，由法官直接裁定監護處分，通常會是精神衛生法所稱的嚴重病人，依照精神衛生法必須強制住院，這是精神科醫師的責任。我國精神醫療的水準，與歐美已開發國家已經並駕齊驅，是社會安全網很重要的一環，但是要降低社會暴力事件，必須結合社政、警政、民政與衛政的團隊力量才能成功。台灣的富裕程度好像是已開發國家，但是成為已開發國家所需要的文化、政治與法律素養，乃至生活水準，其實還差很多（參見2016年4月1日自由廣場：「補破網要補對地方」一文。

未來最重要的是，刑法87條第3項規定的監護處分的修訂，罹患精神病的殺人犯，期監護處分從第一次的五年開始，倘若治療的預後不好，或有人格障礙的共病，檢察官可向法院聲請延長監護，每次不得超過三年，並且沒有次數限制。希望這樣的修法可以在人權、醫療與社會安全三者之間取得平衡。

從這幾年重大的精神病人傷人與殺人事件的檢討，非常盼望可以增強司法人員與精神醫療人員的互信，一起為司法正義與治療人權而努力。

（馬偕紀念醫院精神部主治醫師兼任教授）

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