自由開講》回應〈聯大2758表決台灣 不在本文在過程〉

陳慶坤

沈建德博士投書自由廣場一文，稱聯大2758表決台灣，不在「本文」在「過程」？本末倒置的認為聯合國還依然故我，「台灣無法參加世衛」，是因為從十月十八日開始，到十月二十五日聯大最後一天的辯論，確立台灣屬於中國？

若是說，現在蔡政府沒根據，卻堅持開羅謊言說台灣屬於中華民國，又反對台灣屬於中國，這是兩碼事，不能與聯大2758表決台灣加以錯置齊觀。

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蔡政府若是根據開羅宣言，說台灣屬於中華民國，這是馬英九等黨國欺騙台灣人的謊言。而蔡政府之所以以「台灣屬於中華民國」，是因為意欲將台灣與中華民國引渡為台灣的「最大共識」，作為其執政政權的基礎論述所然。當然這也是有問題的，在此不予以論述。

聯大二七五八號決議，「本文」是驅逐中華民國接納中華人民共和國的正式決議。對象是中華民國，而不是台灣，殆無疑義。對二七五八號決議文開始有不同的解讀，是因中國共產黨的曲意解釋；次是國民黨「一中」所扭曲的結果。導致在建構台灣主體性的過程中，往往墮入國共兩黨的「中國」原則使然。

聯合國第2758號決議於10月25日將滿50年。圖為聯合國大樓。（中央社資料照）

美國即使聲明台灣地位未定，但當時美國「美中友好」的蜜月期，深陷在聯中制俄的氛圍當中而無以自拔。對中國共產黨「世界只有一個中國，台灣是中國的一部分。」只能以「認知」回應，而不加以駁斥之緣由。

因此，聯大最後一天辯論，中華民國代表劉鍇回答：「阿爾巴尼亞、阿爾及利亞及其他國家一直強調臺灣是中國領土這個事實。關於這點，我再贊同不過了。」做為在聯大2758表決台灣，從背景及決議過程看，不在本文而在過程，顯然有本末倒置之嫌。

錯綜複雜的國際政治局勢背景，貽禍台灣的不是聯大2758決議文。而是蔣介石死抱「一中原則，漢賊不兩立」。

聯合國第2758號決議於10月25日將滿50年之際，日前美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿華自強（Rick Waters）在智庫線上座談中表示，中國濫用該決議，對台灣與聯合國造成傷害，在國際社會上排擠台灣。顯然國際政治氣候已變，台灣人應該如是觀之。

（作者為哲學博士、大學助理教授）

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