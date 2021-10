自由開講》從《蕭邦國際鋼琴大賽》，看臺灣「音樂」課的慘澹

夏學理

今(2021年10月21)日,同時寫下華人在《蕭邦國際鋼琴大賽》(International Chopin Piano Competition)史上,最光彩也最黯然的一天。

光彩的是,加拿大華裔鋼琴家劉曉禹(Bruce Xiaoyu Liu)拿下2021年首獎;黯然的是,2000年首獎得主李雲迪,因嫖妓遭北京市公安局拘留。

請繼續往下閱讀...

時隔21年,都是《蕭邦國際鋼琴大賽》首獎得主的李雲迪與劉曉禹,卻在今天,給了自己完全不同的生命註記。 當臺灣的愛樂者,先是因劉曉禹欣喜,後又為李雲迪慨嘆之時,更該留意的是,長期在各學制開設有音樂課、音樂班、系/所的臺灣,何以一直與《蕭邦國際鋼琴大賽》絕緣!?

自1927年以來,曾榮獲《蕭邦國際鋼琴大賽》獎項的華人,包括:前述首獎的李雲迪(2000年)、劉曉禹(2021年),第三名的傅聰(1955年)、劉珒(2015年),以及第四名的李名強(1960年)、陳薩(2000年)、陸逸軒(2015年),第五名的楊藝可(2015年),和第六名的李嘉齡(2005年)、白立君(2021年)等。他們沒有任何一人,曾在臺灣上過音樂課。而其中,即使是臺灣最為熟知的傅聰,也只是「1949年以前」的中華民國國民。至於陸逸軒,則是在中國大陸生長,後移民美國的半個臺灣人。

就獲獎者所屬國別判定,以及舉辦的總屆數、總類別數而言,想榮獲《蕭邦國際鋼琴大賽》的前六名,顯然比榮獲《諾貝爾獎》,以及奧運前三名還難。如此,既然今日之前的臺灣得不到,今日之後的臺灣有機會嗎? 答案是:勢必更加無有可能!

依聯合國教科文組織(UNESCO)對 「表演藝術」的界定:The performing arts range from vocal and instrumental “music, dance and theatre” to pantomime, sung verse and beyond。基此,無庸置疑的,表演藝術含括:「音樂、舞蹈、戲劇」,是全球的基本共識。

另再依早自1997年起,即經總統明令公布施行的「藝術教育法」,其第二條亦清楚規範了我國實施「藝術教育」的類別為:一、表演藝術教育;二、視覺藝術教育;三、音像藝術教育;四、藝術行政教育;五、其他有關之藝術與美感教育。

至於行政法人國家「表演藝術」中心設置條例第一條:為辦理 「國家戲劇院、國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心、臺中國家歌劇院」之經營管理、表演藝術文化與活動之策劃、行銷、推廣及交流,以提升國家「表演藝術」水準及國際競爭力,特設國家「表演藝術」中心,並制定本條例。自此,是不是也同樣明確可見,「表演藝術」的範疇究竟為何!?

然就課程之實際施教情形而論,自2001年9月起試行、2004年9月起全面實施的「九年一貫課程」,以及自2014年8月分兩階段辦理的「十二年國教」,皆可見「音樂」課,自小學至高中/職學習階段,持續享有其獨立開課地位,並未與同屬「表演藝術」的舞蹈、戲劇三合一或三擇一。

以甫於前(2018)年10月,由教育部最新函令發佈之「十二年國民基本教育課程綱要」為例,在「藝術」領域課程方面,即包括有:國民中/小學的「音樂、視覺藝術與表演藝術」,以及普通型/技術型暨綜合型高級中等學校的「音樂、美術、藝術生活」等必修科目。

一直以來,臺灣的小學至高中/職課程對「音樂」課雖持續有所保障,但各縣市國中/小的「音樂班」,仍舊陷入了招生慘澹、學生人數雪崩式下滑的窘境。(本報資料照)

然就算一直以來,臺灣的小學至高中/職課程對「音樂」課雖持續有所保障,但各縣市國中/小的「音樂班」,仍舊陷入了招生慘澹、學生人數雪崩式下滑的窘境!以前(2019)年國中/小「藝術才能班」的報名實況為例:台北市敦化、古亭、福興等三所「音樂班」名校,原本打算招收84名學生,卻只有60人報考;基隆市唯一設立「音樂班」的成功國小擬招收26人,結果僅來了8位。桃園市國中、小合計共11個「音樂班」,全部核定有208個名額,最終報考人數卻僅約6成。

反觀台北市「美術班」的招生名額84人,竟有160位報考;「舞蹈班」招生56名,有80人報考。至於桃園市的「美術班」報考人數亦多於招生總數,舞蹈班的報名人數則約略等同於招生人數。簡言之,非「音樂」的其他「藝術才能班」報考情況,皆比「音樂班」要來得理想甚多。

對此,長期享有特殊地位的「音樂」課該當如何?是應回歸「藝術教育法」的均衡發展原則?亦或依然樂觀地認為一切都會「自動好」!?

當古典音樂在歐美等傳統重鎮式微;當分佈於全美、看似壯闊的1,214個交響樂團,其實僅聘有不到一千位的全職演奏家,且其中,又只有10餘個樂團承擔得起演奏家們平均每人150萬台幣的年薪;當澳洲古典音樂票房在2008-2012年間流失34%;當因為西方音樂學校與音樂廳的鋼琴訂單減少,鋼琴店陸續關門,導致史坦威鋼琴於2013年轉賣給紐約對沖基金經理人John A. Paulson……;這一切,都將使得《The Crisis of Classical Music in America》(美國古典音樂危機)書中所述的情景,不會只出現在美國,而勢必會直接波及與美國連動甚深的臺灣!

(作者為臺師大教授、前表演藝術所所長)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法