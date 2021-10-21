研之有物》別再說她是狐狸精！主持祭祀、帶兵作戰，上古惡女妲己的歷史轉型正義

歷代層層疊疊的「汙名」論述下，妲己不僅惡名昭彰，還與狐狸精形象完美結合。但妲己真的是軟綿綿的紅顏禍水嗎？

研之有物

翻轉千古狐狸精妲己形象

美艷惑人、愛吹枕邊風，論起狐狸精始祖，非「妲己」莫屬。她不只背負毒害正宮的罪名，連國家滅亡都算在她頭上。但比對考古發掘，商代王后業務繁重，要當祭司、還要上戰場，如果妲己穿越而來可能會怒斥：朕乃將軍（商周時期重要人物都可稱朕）！「研之有物」專訪中研院歷史語言研究所歷史文物陳列館主任黃銘崇，從「歷史轉型正義」的角度出發，翻轉亡國妖妃妲己的形象，帶你看見不一樣的商王朝。

上古壞女人：禍國妖姬妲己

自古被冠以狐媚罵名的女性很多，但沒有一個比得上千古狐狸精「妲己」。打從先秦兩漢起，就有無數典籍記載了妲己魅惑、紂王暴虐的故事。

《史記》不只編造妲己的姓氏，連酒池肉林、炮烙挖心等「豐功偉績」都編得完完整整。東漢《吳越春秋》則寫道：「夏亡以妹喜，殷亡以妲己，周亡以褒姒」，列出一串斷送王朝的上古惡女。到了《封神演義》，妖姬的人設已經不夠辛辣，作者再添一筆，給妲己備上了貨真價實的「真。狐狸精」身分，小說中心懷不軌的九尾妖狐，奪舍取代蘇護之女蘇妲己（《史記》中則紀載妲己出身有蘇氏），魅惑干政、迫害元配正宮娘娘，讓富強的商王朝就此走上滅國之路。

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歷代層層疊疊的「汙名」論述下，妲己不僅惡名昭彰，還與狐狸精形象完美結合。但妲己真的是軟綿綿的紅顏禍水嗎？在歷史文物陳列館的展覽「為己而來──被史家耽誤的女人」中，亡國妖后的形象不僅被徹底顛覆，還原出的還是氣勢十足的將軍妲己！

中研院歷史文物陳列館推出實體互動與線上展覽「為己而來——被史家耽誤的女人」，策畫八卦妲己、穿越商朝等不同主題，根據考古文物和甲骨文記載，還原商王朝脈絡下的社會價值與性別角色，建構出與傳統印象迥然不同的將軍妲己。圖│中央研究院歷史語言研究所

主持祭祀、領兵打仗，身負重任的商代王后

史書上最著名的上古三位女性妹喜、妲己、褒姒，被建構成一套「紅顏禍水」的標準樣板，史家得以將夏商周衰亡歸罪到女人的蠱惑。

但文物陳列館主任黃銘崇解釋，這些由男性中心、勝利者視角建構形成的論述，真實性值得存疑。要更瞭解商朝的真實樣貌，必須從甲骨文與考古發現入手，系統性理解商代王室。

為了解開已被層層汙名化的妲己之謎，黃銘崇嘗試尋找可相互參照的人物──商代王后婦好。妲己是商王帝辛之后，婦好則是商王武丁的三后之一，在甲骨文中有不少記載，是目前商代資料最多的女性。可以說，婦好是早妲己好幾屆的「大學姐」（前後相差六個世代），能幫助我們推敲商代王后的活動面貌。

作為商王的法定配偶有多威？

從甲骨文卜辭及婦好墓出土文物，商代王室女性的地位很高，商朝王后並不只是養育子嗣，她要代替丈夫主持重大祭祀，可以參與政治、帶兵作戰。

武丁的王后婦好、婦井都曾率軍打仗，婦好還徵集一萬多人的軍隊征伐羌方，是驍勇善戰的將軍。

婦好墓曾出土大鉞（音同越）兩件，象徵著商代王后掌握極高的軍權。從考古資料來看，史書裡妲己被罵得滿頭包的「魅惑干政」、「牝雞司晨」之罪，很可能只是商代王后的日常權責。圖為策展團隊以 3D 建模復原出的大鉞。圖│中研院歷史文物陳列館

黃銘崇提到，正因為商代史料稀少，我們必須透過多重脈絡相互比對，才能推測上古時代的可能情境。許多傳世文獻記載，妲己與紂王帝辛的下場很慘，兩人自焚後，周人不但毀其屍體，周武王甚至將妲己的頭斬下，一路招搖著送到陜西的宗廟展示，顯然妲己並非只是尋常深宮女子。另一個耐人尋味的地方在《尚書‧牧誓》，這篇周人文告做為誓師辭，出現諸如「大家加油！」、「你各位裝備檢查皮繃緊點！」等都很正常，周武王卻還特地點名商王聽信婦人之言。

如此突出、被針對的女性份量，再結合甲骨文中商代王后參與軍事政治的傳統。凡此種種，讓黃銘崇嘗試作出「脈絡式復原」，推測妲己的真實面貌未必是以色惑人的妖豔狐狸精，而且能讓周人軍隊如此痛恨，妲己極可能如同婦好一般，曾帶兵與周人作戰，甚至帶來重創。

玉戈、皮甲、戎服，看將軍妲己造型如何復原

根據這些考古資料，建構出的妲己不再是影劇版的絕世妖姬，而是戎裝披甲、手持戈盾的帥氣將軍！

妲己的衣著原型，來自安陽殷墟 1004 號大墓出土的一件指揮官皮甲、山東滕州前掌大晚商墓地青銅頭盔。兵器也不是憑空想像，妲己手上的盾，原型為殷墟 1003 號大墓出土的木盾；戈，源於弗利爾美術館（Freer Gallery of Art）商代玉戈藏品，以及小屯 331 號墓銅內玉戈。

玉石雖美，但質地脆弱，因此商代的玉戈屬於儀式用器具，這也符合王后領兵可能扮演的角色──戰略指揮官，推測妲己不一定使用實戰兵刃，在戰場上應是像諸葛亮一樣指揮若定。

妲己的戎裝打扮參考指南 圖│中研院歷史文物陳列館

根據殷墟出土的石人（左上），商人會用頭箍固定髮型。妲己身為女將軍，皮甲原型來自 1004 號大墓出土指揮官皮甲（右上）。妲己的戎服樣式則參考大量出土文物，包括陳仁濤舊藏跪坐石人（左下）、泉屋博物館虎食人卣（右下）等。圖│中研院歷史語言研究所、中國科學院

美國弗利爾美術館收藏的商代玉戈（左圖）、小屯 331 號墓出土鑲嵌綠松石銅內玉戈（右上圖）、小屯殷墟出土楯（右下圖），都是妲己兵器配備的參考原型。圖│中研院歷史語言研究所

像商王朝這樣規模的帝國，打仗往往採用系統戰，不依賴單兵作戰，而是運用戰術包抄團滅。在甲骨文記載中，婦好便曾與商王聯合作戰，商王從東面進攻，婦好則調動軍隊包抄，讓敵人陷入包圍圈，一舉殲滅！

如果讓我們想像妲己作戰的樣子，她可能是威武立在戰車上，指揮眾多持戈步兵。當時的商朝軍隊不像春秋戰國那樣百乘、千乘，而是以步兵為主，馬車只給指揮官用。美國學者夏含夷便認為，武王克商的「牧野之戰」應該是東亞史上第一場車戰。

西元前 1046 年，商周兩軍在牧野集結對陣，只聽到轟隆隆的巨響，周人出其不意派出三百多輛戰車、一千多匹馬，奔騰的大軍如同怪物部隊來襲，把商人嚇得潰不成軍。另一方面，商朝作戰經常依賴王族分支的族軍，簡單說就是各堂口的弟兄，各自歸自家大哥管；相反的，周人一方的指揮官就是姜子牙統籌，組織程度較商朝一方為高。

這場史詩級大戰，成為當時地表最慘烈的戰事，商朝出動的十七萬士兵幾乎全軍覆沒！紂王和妲己穿上玉衣自焚，而對周人來說，妲己是長期以來對面指揮作戰的首腦之一，所以對她恨之入骨，死了也不罷休。

殷商時期馬車很稀少，推測是從歐亞草原傳入。死對頭周人從草原民族吸收造車技術，成為大戰時的秘密武器，在牧野之戰一舉擊潰商軍，就此揭開了車戰時代的序幕。圖為西周車戰示意圖。圖│中研院歷史語言研究所

母憑子貴？子憑母貴！

既然婦好與妲己可以在同個脈絡下類比，那麼為什麼兩人的名字差這麼多呢？黃銘崇解釋，商代的稱謂系統複雜，牽涉到自稱與他稱，他稱還要考慮是不是後代的人稱呼先人。

例如，婦好的名號有后辛、母辛、后母辛。后是商王對配偶的稱呼，母辛是子輩對她的稱呼，子輩繼位後就改稱后母辛。

這些稱謂中的「辛」，恰好可以對應妲己的「己」，代表著世系群（Lineage），暗示她們分屬於世系群中的「辛」與「己」兩支，約略是王室氏族一支的代稱。商代祭祀時，王的配偶都會被詳實記載，而且使用世系群天干來稱呼。

商王朝這種獨特的十天干世系群（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）傳統，顛覆了我們熟知的宮鬥劇套路「母憑子貴」，反過來是「子」憑「母」貴。由於商王朝建國時的特殊體制，母親源於哪個貴族世系群，決定了這個兒子繼承權的先後順序。換言之，如果要拍商王國的宮廷劇，「母憑子貴」這個老梗可就派不上用場了。

妲己身為商王后妃，合理推測她應該被稱為「后妲己」，「妲」可能是她的私名，「己」標誌她所屬的王室世系。至於後世說妲己是姓蘇，目前考古證據仍無法證實這個河南蘇國，妲己的「己」也不應該是後來西周的「己」（妃）姓。

狼子野心小邦周、暴虐無度大邑商？

展覽雖以「為己而來」為名，為末代商王后妲己洗白平反，但黃銘崇也試著站在商、周兩方的角度，重新看待當時的景況。

對於商來說，位處陜西的小邦周可謂狼子野心，從一開始就打算「翦商」。雙方關係時而平和，時而衝突，兩邊的王都有被對方打死的紀錄。比如說商王武乙到陜西渭河田獵，被雷給劈死了，這與周昭王南征楚國沒回來一樣，都可能是忌諱君王戰死的官方說詞。又如小邦周的季歷，吸收了草原部落的力量，成為了最早的天可汗，最後卻死於商王文丁之手。

從周遭各國相對的角度看，商也非善類，是一個擄掠奴隸、殺人獻祭的世紀帝國。以考古文化類型來看，商王朝消滅了二里頭文化，河南東部的文化也被商人終結，還經常征伐俘虜外族人為奴，需要祭祀時就當作現宰祭品。

透過考古實物與甲骨文的解讀，讓我們看到不一樣的商周史，不一樣的紂王與妲己。儘管歷史常被譏為「由勝利者書寫」的產物，但在學者的努力下，仍試著更有憑有據地貼近重現過去發生的人事。

歷史的轉型正義

「我們嘗試做的，是打破長期以來的刻板印象，對史料論述進行批判性思考，扭轉歷史的不正義論述。」

黃銘崇提到，在傳統價值觀之下，留在歷史記載裡的女性形象樣板而扁平，處身立世的痕跡更常被史家抹平。他曾以歷代史家忽視的女性為題演講，因為沒有把妲己說成狐狸精，事後竟被投訴！由此可見，傳世定見深入人心，要撥開「天下之惡皆歸焉」的迷霧十足困難。

妲己真的是溫香軟玉吹枕邊風的狐狸精？抑或她更有可能扮演著力挽狂瀾，與丈夫同生共死的英烈角色呢？扭轉層層成見或許不容易，但透過還原妲己面貌的歷程，我們可以見到古代女性在特殊背景下，有著不同的命運，古代后妃也並非各個都圍繞著君王，宮鬥下毒爭寵。

甲骨文中呈現了鮮明的商代王后形象：上得了祭典，出得了戰場。這些女子，出身高貴，年紀輕輕嫁入王室，統帥軍隊、主持祭典，作為一方領導者為「大邑商」發光發熱，也要面臨生育時刻的性命交關。甲骨文記載了她的功勳，保留了她的名字；考古發現讓我們可以看到她們的穿戴、兵器、座車與生命最終的棲所。

「為己而來」策展只是反思起點，黃銘崇分享考古研究的核心思考，點出歷史往往來自勝利一方的視角，面對史料記載我們需要更為謹慎。「商周史就像一面牆，上面有很多知識點，但要把它們完全串起來成為清晰的圖景，還差得很遠。」圖│中研院歷史文物陳列館



「為己而來」與繪師蚩尤合作，誕生出充滿漫畫風格的妲己，實體互動展雖因疫情暫停，但仍在線上展出。歷史文物陳列館也將推出一系列商周主題展，結合動漫、影片與考古，帶領民眾穿越商周秦漢。圖│中研院歷史文物陳列館

採訪撰文｜謝博霖

美術設計｜林洵安

本文經授權轉載自研之有物 別再說她是狐狸精！主持祭祀、帶兵作戰，上古惡女妲己的歷史轉型正義

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