自由開講》抗中保台，先從稱呼對岸為「中國」做起

野風

陸媒、陸生、陸配、大陸旅遊、陸客、陸委會、陸劇，幾十年來，成為台灣人生活朗朗上口的一部分，大家習以為常。碰到衛福部疫情指揮中心陳宗彥一句：「大陸是哪一個國家？」所有的人都愣一下。其實這根本是小孩的天真詢問：「這個國王沒有穿衣服耶」一模一樣的場景。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（資料照）

全世界把中國稱為「大陸」mainland ，而不稱中國，只有台灣了。從地圖找這兩字，有印度大陸、澳洲大陸、美洲大陸、非洲大陸、南極大陸，亞洲大陸，看到「大陸」只是一個地理的名詞，不是專有名詞，更不是國家。

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過去執政者，無論藍綠，一直在「中華民國」體制及憲法下，明知道有「侵犯版權」之嫌，也必須強調是中華民國。不過「中華民國」也只能在國內使用，一出國境，就完全破功。其中最不能用的就是在中國（或我們說的「大陸」）。包括國民黨人，若有人敢在那個國家，說自己是來自中華民國，或拿出青天白日滿地紅「國旗」揮舞，保證很快就失蹤，沒有辦法再回到台灣了。國民黨人說他們捍衛中華民國，其實只在台灣本島（加外島）捍衛而已。出了國，無力捍衛，也不敢捍衛。

在世界各地，若說自己是來自Republic of China，99%會被當成來自中國。因為依照通例，各國全名多有Republic ，但簡稱時就會去掉。例如Republic of Brazil，大家不會說巴西共和國，而是通稱巴西。國際社會不懂中文的「中華民國」、「中華人民共和國」名稱的差別，在一中原則下，對他們而言，都是中國。

台灣最早使用「大陸」，是小蔣當年開放老兵回中國去探親的時候首創的語言。當時會用大陸而不用中國，主要是不承認對方是個「國家」，而且認為那些地方是屬於中華民國的領土。簡單說，兩邊都是同屬中華民國，而我們這邊是台灣地區，那邊是大陸地區。這也是「戡亂時期臨時條款」的精神。

但幾十年來，世界的局勢已經大有變化，中國是世界的大國，聯合國或世界性醫療、商業貿易、經濟、奧運會，中國都是主角。但近年來台灣政府以及台灣人，只好越來越閃避「中國」這個名稱。

矛盾的是，我們閃躲「中國」，卻不想與中國脫離關係。很多人都以中華民國來解釋，說我們所謂的中國，是指我們中華民國，而不是對岸的中華人民共和國。事實上也知道全世界沒有人會這樣承認。即使是少數10幾個邦交國，其政府與人民，也寧可叫我們為台灣，這樣才不會搞混掉。

在普世的「一中」原則下，再講中華民國其實是違反這個原則，變成「兩中」。中國明明知道這樣，卻不反對台灣自稱中華民國，因為他們知道只要還脫離不了「中」與「國」這兩個字，永遠就是同一國裡面的內政問題，永遠可以處理這個國土被分裂的問題。國民黨更希望用中華民國，因為這樣才會顯得跟民進黨不同，雖然明知兩邊所講的政府、領土、軍隊、人民，是完全一模一樣的。簡言之，「台獨」跟「中華民國獨」，是一樣的東西，只是名稱不同而已。

民進黨的慢慢不敢全力單獨用台灣兩個字，是因為知道台灣人喜歡用中華民國。國民黨當然更喜歡中華民國，所以很多人（包括民政黨政府）雖然排斥「中國」兩字，卻向「中華民國」靠攏，只是畫蛇添足地再加台灣兩個字。

我們可以發現，只要稱對岸是中國，心裡就會覺得這是另外一個國家，而我自己是一個獨立的個體。而稱對岸是大陸，不知不覺就陷入中國的統戰。因為表示兩邊都是同一個國家，只是現在暫不相屬，但內心很「企盼」在適當的條件下，統一成為一個國家。

今年世界上很多國家的反中情勢，已使小英總統順此做出「中華民國與中華人民共和國互不相屬」的宣言。其實很多人都知道，只要永遠脫離不了中華民國這個頭箍，就不能使台灣成為一個真正獨立的國家。但在目前的憲法框架下、以及反對黨還有很多支持者的因素，是一項非常艱巨的工程。但是愛台人士有一件事情可以先做到，就是稱呼對岸為中國，不要再說是「大陸」，這才表示兩岸各不相屬、兩邊是不一樣的國家。至於怎麼樣完全正式稱呼自己為台灣、而不再使用中華民國，需要更多時間的共識培養。

中央防治中心副指揮陳宗彥的一句話：「大陸是哪一個國家？」聽起來是合乎學理、合乎邏輯又合乎實情的問句。愛台灣的民眾應該永遠以這句話來反問自己，我是不是把對岸當成自己的國家？

（台北市民）

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