遇到需要製作假牙的時候，您最在意的是什麼呢？面對琳琅滿目的假牙材質，大家往往有很多疑問，也常常陷入選擇障礙，讓我們請牙醫師來說明白。

照護線上編輯部

假牙材質很多種，究竟有什麼差別？牙醫師圖文解析。（圖：照護線上提供）

我們的牙齒沒有再生能力，只要斷了、蛀了、掉了，就沒有了。遇到需要製作假牙的時候，您最在意的是什麼呢？面對琳琅滿目的假牙材質，大家往往有很多疑問，也常常陷入選擇障礙，讓我們請牙醫師來說明白。

臨床上有幾種狀況可能會使用固定式假牙，例如意外撞擊導致牙齒斷裂、蛀牙較深而需要接受根管治療、因為長時間使用牙齒而產生很多裂痕、或是缺了牙齒等。泉玥牙醫診所院長郭光哲指出，製作假牙的第一個目的是要恢復既有的咬合與功能，第二個目的是為了美觀，能夠讓人在工作、生活、交際都更有自信。

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假牙材質比一比

假牙材質主要分成三大類，全金屬、金屬燒瓷、全瓷，郭光哲牙醫師解釋，第一大類是全金屬，全部都是金屬材料；第二種是金屬外面再燒上一層瓷，讓假牙能呈現接近牙齒的顏色；第三大類是目前受到較多關注的全瓷，全部都是陶瓷的材料。

全金屬牙冠

全金屬牙冠的材質包括鈷鉻合金、銀鈀合金、還有各種比例不同的合金，金屬的特性是在承受力量之後會出現一點點的形變，比較不會斷裂。

「全金屬牙冠最令人讚賞的優點，就是可以減少牙齒的修磨量，比較好的金屬牙冠，修磨量大概落在0.5至0.7毫米左右，可說是非常非常少，而且密合度相當好。」郭光哲牙醫師分析，「部分患者的牙齒已經磨耗的非常厲害，剩下的齒質較少，所以我們只能修磨較少齒質，以避免傷害到牙齒的神經。」

全金屬牙冠也適合一些晚上睡覺容易磨牙的病人，因為金屬具有彈性，比較不怕磨牙。 全金屬牙冠的缺點是較影響美觀，畢竟金屬的顏色與牙齒差異很大，郭光哲牙醫師說，而且有些金屬在長時間使用後可能受到腐蝕，生物相容性比較差，部分患者會出現牙齦過敏的狀況。

固定假牙材質比一比。（圖：照護線上提供）

金屬燒瓷牙冠

為了改善全金屬牙冠與自然牙齒顏色差異較大的缺點，金屬燒瓷牙冠的內層是金屬，外層會燒一層瓷，以提升擬真度。 金屬燒瓷牙冠的優點是比全金屬牙冠美觀、比全瓷牙冠便宜，郭光哲牙醫師說，不過因為內層的金屬與外層的瓷都必須有一定厚度，所以得先修磨出金屬的厚度，再修磨出陶瓷厚度，牙齒的修磨量相對比較大。

金屬燒瓷牙冠結合兩層材質，接著面是相對脆弱的地方，使用一段時間後外層的瓷可能崩落，導致咬合高度改變，就會影響咬合功能，郭光哲牙醫師說，而且內層的金屬露出來，又會影響美觀。

金屬燒瓷牙冠還有個常見的狀況，是在牙齦萎縮、退縮後，牙冠邊緣會出現黑色細線，而讓患者較為介意。 全瓷牙冠 全瓷牙冠的生物相容性高、擬真度高，在牙科的應用越來越廣泛。全瓷牙冠的做法是將一塊瓷，利用車牙冠的機器，以減法的方式車出一顆牙冠。

全瓷牙冠常用的材質包括玻璃陶瓷、二氧化鋯、複合瓷等。 玻璃陶瓷的透光度佳，硬度中等，可能出現瓷裂、瓷崩的狀況。複合瓷加入樹脂類材料，而較具有彈性，郭光哲牙醫師，但是也因為加入了樹脂類材料，使透光度與顏色呈現相對較差，硬度的表現也會比較弱一點。

常見全瓷牙冠種類。（圖：照護線上提供）

二氧化鋯是目前很常見的全瓷牙冠材質，其生物相容性佳、硬度較高，郭光哲牙醫師解釋，大家投入很多研發，進而提升二氧化鋯的透光度、色彩表現、螢光效果，讓牙冠更為逼真。

金屬牙冠仰賴手工製作，而全瓷冠則是在電腦上進行設計，並由電腦進行切削，大幅提升製作效率與精準度。

生產二氧化鋯的品牌眾多，品質良莠不齊，郭光哲牙醫師提醒，製作假牙時要小心挑選，並留意生產履歷，以確保假牙的來源與品質。

固定假牙保養重點提醒

安裝假牙後，就像穿了一雙新鞋子，必須要一些時間磨合，郭光哲牙醫師說，每一種假牙材料咬起來的聲音不同、感覺也不同，需要漸漸適應。 為了延續假牙的使用壽命，正確清潔非常重要，郭光哲牙醫師強調，「千萬不要認為做了假牙就不用刷牙，做了假牙後更應該要清乾淨！」

固定假牙保養重點。（圖：照護線上提供）

每天都要採用正確的方式刷牙，並正確使用牙線，郭光哲牙醫師，「有患者擔心使用牙線會把假牙勾起來，其實會勾到牙線的假牙本來就有問題，應該要回診檢查。」

確實做好牙齒的清潔，才能避免牙冠下方的牙齒蛀掉，否則每次治療都損失一點齒質，最終一定會面臨拔牙的命運。郭光哲牙醫師叮嚀，即使沒有症狀，也請務必定期洗牙、追蹤，若發現假牙動搖、脫落，更需要儘快回診！

本文經授權轉載自【照護線上】〈假牙材質很多種，究竟有什麼差別？牙醫師圖文解析〉

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