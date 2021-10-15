自由開講》正面迎戰背叛者的投降說

朱孟庠

「背叛」兩蔣反共誓言的政黨裡，有一個「背叛」台灣共和國理念的背骨鄭，猶記年輕時在街頭運動裡，曾和鄭麗文站在同一台宣傳車上，我曾側身看著一位聲嘶力竭喊著打倒國民黨的女性，內心油然而生讚嘆之情。二十多年後，對打倒國民黨建立台灣共和國的理想我仍堅持，實在很不解，鄭怎就成了國民黨爪牙？囂張跋扈、伶牙俐齒地在國會，濫用質詢權汙衊：中共打來，行政院長蘇貞昌第一個投降，蔡總統是第二個投降？

試問這種亡國論，有那一個台灣人聽了不氣憤？若要說叛國降敵也絕對是眼前這個「背叛」兩蔣反共政策的舔中政黨啊？也應該是這個曾「背叛」綠營建國價值的鄭某啊？

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鄭麗文污辱蘇院長在先，猶做賊的喊捉賊，加害者裝被害者，要院長對全國女性道歉。（本報資料照）

鄭某污辱蘇院長在先，猶做賊的喊捉賊，加害者裝被害者？要院長對全國女性道歉？蘇揆的回應不正是全台灣人不分男、女心裡的話：「我們台灣人，絕不投降，不會像你們中國國民黨這麼不要臉！」背叛價值者有臉去指責堅持台灣路線者會叛國？背叛者的投降論，滑天下之大稽？

一直以來蔡政府對國民黨態度，就以「綏靖」替代對抗，從婦聯會案、台大管中閔案……就是安撫藍營，近日雙十甚至將黨國旗，以飛機懸於高空中，是為安其心？然紅、藍放手了嗎？不，他們更囂張了，軍機四天擾台150架次。疫苗鬧劇剛結束後，便上演罷免鬧劇，黨主席朱立倫一個留美博士公然以「三零」造假抹黑陳柏惟，且拒不道歉，緊接著要上演的是公投鬧劇，操作手段越發不入流，國民黨是得寸進尺，在紅、藍合力制獨下，央視節目〈海峽兩岸〉竟數次公開對國民黨下「亂台」指導棋，連日本神戶市議員上畠寬弘都看不下去，跳出來力挺陳柏惟，批判國、共破壞台灣民主，竟然就立即遭到中國關切，中國國民黨亂台背後的操盤者究竟是誰，已十分清楚！

受舊勢力羈絆，正常國家道路始終顛簸崎嶇，鄉愿只能取得表象的團結，老台獨人憂心：綏靖路線下，年輕人雖反共，卻對對新國家願景模糊不清。何以一位認真的獨派立委遭國、共肆無忌憚地抹黑夾擊？何以沒正當理由的罷免案，蔡政府的中選會為讓其成立呢？如果主張台灣建國路線的陳柏惟真被罷免掉，綠營支持者必對蔡政府的綏靖政策發難檢討。

反守為攻，以戰才能止戰！邁向正常國家的聲音絕不能在台灣社會式微！綏靖路線就是姑息養奸，蔡政府該思索！

（作者為李登輝民主協會顧問）

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