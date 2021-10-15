胡，怎麼說》揭穿馬、趙、朱的中國殘夢，假、大、空、騙！

胡文輝

馬英九、趙少康、朱立倫是當今藍軍三巨頭、指標性人物，他們最近的言論，顯露出意識形態裡濃深的「中國殘夢」，他們的中國殘夢恐怕將會帶給台灣人民「赤色夢魘」！

以下一一透析、揭穿馬、趙、朱中國夢言論及主張的假、大、空、騙！

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一、馬英九的中國殘夢

他反對蔡英文總統慶雙十提出的「4個堅持」，還指責其中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」違憲。在此請問馬英九，中華民國憲法及增修條文，哪一條有提到「中華人民共和國」？都沒有啊！

既然中華民國憲法裡都沒有那7個字的國，那麼，講中華民國跟那7個字之國互不隸屬，違什麼國的憲啊?！你是老眼昏花看錯了憲法？誤以為違的是中華人民共和國憲法吧？！

或者，你本意就是如此，那就乾脆明講，認為互不隸屬說法違反中華人民共和國憲法、違反中共意旨，所以不能講？但是，中華人民共和國憲法裡並沒有「中華民國」啊！

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是1949年以來鋼鐵的歷史事實、現狀如此、未來也將如此！不因為中華人民共和國在憲法中，野蠻橫暴的將另一國家台灣列入它的一部分，而被任何改變。

馬英九反對「互不隸屬」，而國民黨早就不反攻、不反共，還親共、媚共、舔共，那馬的終極主張就「圖窮匕現」了，就是中華民國隸屬中華人民共和國了，終極就是中華民國向中共投降、滅亡!把自由民主國家台灣送進中共虎口被併吞。

叛徒總是在為自己的變節找藉口，其中最可恥的叛徒，就是反而誣賴扺抗外國侵略的人會第一個投降。（本報合成）

二、趙少康的中國殘夢

他的中國夢就是要求習近平開放黨禁，讓中國國民黨和中國共產黨競爭。這種寄希望於中國民主化的想法說法，在藍軍陣營一直存在，但是，無論從那方面看，這不只是異想天開，根本就是那一票統派的「政治自慰」，在習大大一黨專政、一人獨裁的當下提出來，更是假、大、空、騙，「中國殘夢」包裹的是專制極權的「赤色夢魘」！

中共一黨專政寫入中國憲法、毛澤東...習近平思想也都寫入中國憲法，還講什麼屁開放黨禁、讓國民黨和共產黨競爭？中共在香港自己制定國安惡法，自己拿惡法惡整民主派，把民主派趕盡押絕，當選的DQ（註銷資格）、參選資格也DQ，哪還政黨競爭什麼屁啊？

趙少康若真有1989年天安門事變時，挺中國民主化的初心，那麼，劉曉波提出主張中國憲政民主的「零八憲章」時，就該親自連署更要大力聲援，但直到劉曉波被中共非法羅織罪名，關押、迫害、施虐至死，都沒看到趙少康表態喔。

現在為了營造在台灣選總統的氛圍，卻在講空話、大話，其實都是假話！明知習大不會聽、不必聽你的，講這能騙誰啊？只有自命所謂知識藍、戰鬥藍那些同溫層吧！

趙少康的中國夢就是要求習近平開放黨禁，讓中國國民黨和中國共產黨競爭。這種寄希望於中國民主化的想法說法，在藍軍陣營一直存在。（本報資料照）

三、朱立倫的中國殘夢

他當選國民黨黨魁時，先和習近平方面講好，國、共函電往來，國共合作的基調定為九二、一中、反獨、謀統，他當選黨魁後，本就鷹派、統派、主戰派、亂台派佔主位的國民黨，在中國殘夢作祟發威下，現在更鷹、更統、更亂更戰了，更賣力的反獨謀統了。

他上任黨魁後，「向總理、總裁、經國先生報告」講的一大堆，但是，面對總裁蔣中正、故主席蔣經國時，對於國民黨不反共、更親共，可曾有一絲絲愧色？還有，習近平在10月9日紀念辛亥會上，把辛亥革命、孫中山兩個國民黨的法統神主牌，都橫刀砍斷和國民黨的連結，直接移植全由中國共產黨繼承，朱立倫卻不敢吭、哀一聲。

看來國民黨簡直快要成為中共的尾巴政黨、甚至附隨組織了，這樣對中共忍辱、屈膝、如小孬孬的國民黨，卻在台灣作威作福，大扯國防後腿，動輒無理大罵總統、要求閣揆下台。藍委甚至反而粗口罵街式誣指閣揆、總統投降排第一、第二，被反嗆袂見笑，還要沒完沒了亂鬧，他們何不自己照照鏡子看看自己什麼嘴臉？不要臉啦！

叛徒總是在為自己的變節找藉口，其中最可恥的叛徒，就是反而誣賴扺抗外國侵略的人會第一個投降。

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