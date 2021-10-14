自由開講》社團法人台灣醫學生聯合會聲明：針對國立清華大學審查通過申設學士後醫學系一事

社團法人台灣醫學生聯合會

近日遽聞教育部跨部會審查通過國立清華大學增設學士後醫學系，預計明（111）年度招收第一批公費醫學生。社團法人台灣醫學生聯合會（下稱醫聯會）作為代表全台灣醫學生、中醫學生之組織，特發表聲明呼籲：政府應審慎考量增設醫學系所之必要，並堅守總額管制政策，以維持醫學教育及醫療品質。

醫學教育品質深受師資數量多寡的影響，然目前台灣醫學系在師資上仍十分缺乏。醫學教育中特殊的「器官系統模組教學制度」，因包含多項領域，需充足師資方能進行，然直至今日師生比過低情形仍亟待解決。於此人力不足情況下，倘貿然增設醫學系，將使現有師資揹負更大的壓力，同時降低醫學教育品質。此外「臨床技能課程」需大量臨床教師、標準病人、醫院設備等資源配合，新設立醫學系為確保合作醫院在不影響原有醫療服務及既有臨床醫學教育之前提，提供醫學生充足的學習機會，實應有相對應之配套措施，否則將對醫學生學習的路途中部上許多阻礙。

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醫學教育中特殊的「器官系統模組教學制度」，因包含多項領域，需充足師資方能進行，然直至今日師生比仍過低，貿然增設醫學系，將使現有師資揹負更大的壓力，同時降低醫學教育品質。圖為長庚大學「臨床技能與模擬中心」。（長庚大學提供）

另，醫學生總量管制之政策，本會疾呼有關單位應予嚴格維持並審慎管控。本次清華大學增設學士後醫學系案，屬新成立系所，其名額為自「衛生福利部第二期重點科別公費醫師培育計畫」，為短期階段性計劃，倘未來政策更迭，階段性之公費生計畫終止且未有新設計畫承接，新設立之醫學系將陷入無法續招的困境。對於辛勤準備入學考試之考生，盡心盡力投入醫學教育之師長，以及投入龐大資源的校方，停辦將令人無所適從。若欲招收自費生，於現行醫學生總額管制制度之下，恐將嚴重影響醫療與醫學教育資源之分配，對於台灣醫療品質之維持，絕非益事。待培育計畫終止時，政府訂定出此種以短期計畫准許校系長期設立之措施，極可能引起更大的爭議。

綜上所述，台灣醫學生聯合會作為全國醫學生之代表組織，謹藉本聲明呼籲並重申：增設醫學系與否應經過多方評估與討論後審慎決定。醫學教育之特殊性、公費醫師培育計畫之內容、後醫學系公費醫學生未來發展皆應納入考量。醫學院校不應貿然突破總額管制。如此，方能保障醫療品質，並保全醫學生、醫學院校教師、醫事人員，以及就醫民眾之權益。

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