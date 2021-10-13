自由開講》國軍「毒品零容忍」，打造健康國軍

田立德

針對日前媒體報導國防大學管理學院傳出有學生在校園內吸食大麻，國防部長邱國正先生於12日在立法院答詢時證實此事，並表示會依法處理。

國防大學復興崗校區。（資料照）

眾所周知，「毒品防制」為政府重要施政之一，鑑此，國軍除將毒品防制工作列為施政重點，並藉由各項反毒措施、法治教育，及適時運用各項時機反覆實施宣教，務使官兵能深切體認毒品之危害，防杜毒品流入軍中。國軍官兵亦為社會成員，少數官兵可能因一時不慎，染毒誤入歧途，然國軍負有保國衛民重任，一旦毒品戕害官兵身心健康，將嚴重影響國家安全。因此，要防堵毒品侵害部隊，官兵須建立正確認知，了解毒品對個人身體健康之危害。目前國防部依據「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業」規定，持續落實尿液篩檢工作，凡有涉嫌吸食毒品或尿液篩檢呈陽性反應者，立即列為高度關懷對象，同時函送法定檢測單位複驗，經確認檢驗呈陽性反應者，即移請依法偵辦。為維護部隊戰力，採取嚴厲作為有其必要。

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中國近來頻頻派出軍機入侵台灣西南空域，引發國際社會高度關注。國軍官兵日常訓練與戰備任務與國家安全息息相關，部分官兵個人不慎染毒，影響的不只是個人身心健康，更將削減國軍戰力。落實反毒與防毒，需要靠官兵正確體認毒品對國家整體安全的危害，唯有全體官兵都堅決向毒品說「不」，同心協力防範毒品侵入營區，同儕間更要以寬容與愛心，主動關懷染毒官兵，協助他們戒毒、遠離毒品，如此才能確保營區環境純淨，維護國軍整體戰力。

（現役軍人）

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