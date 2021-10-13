自由開講》鄭麗文嘲諷蘇揆 背後目的其實根本不為國防？！

陳慶坤

蔡英文總統今年國慶提出「四個堅持」，一方面向國際社會傳達台灣人民的堅定立場；另方面，她也期盼國內政黨競爭以此最大公約數為「團結基礎」，以對抗外部威脅。顯然蔡英文總統小看台灣中國國民黨的企圖。

國民黨立委鄭麗文昨在立法院總質詢時，針對台灣發展核子動力潛艦議題，與行政院長蘇貞昌爆發激烈口角。鄭麗文直批蘇揆與國防部長邱國正對此議題迴避，還兩度嘲諷蘇揆「我怕到時候投降的第一個是你」；蘇貞昌反嗆「不會像你們那樣袂見笑」（台語）。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委鄭麗文昨在立法院總質詢時，針對台灣發展核子動力潛艦議題，與行政院長蘇貞昌爆發激烈口角。（中央社）

事實上，台灣發展核子動力潛艦議題，不是鄭麗文質詢的目的。不要說發展核子動力潛艦，早在2001年，美方在民進黨執政時期曾宣布將售台灣8艘潛艇，國民黨在立法院程序委員會封殺3項軍購案達69次，導致該軍購案最終告吹，而時任國民黨主席的就是馬英九。

鄭麗文質詢真正的目的在於挑起蘇貞昌動怒，以便提升與民進黨對立、製造彼此仇視的意象，以摧毀民進黨的民意基礎，其居心之叵測至為邪惡，否則捲土重來的「九二共識」如何保衛國家？然百密亦有一疏，鄭麗文也隨即露出馬腳指出「台灣這麼小、中國這麼大，如果真的要玩軍備競賽，我們怎麼打得過？」豈不自打嘴巴？

問題是，2021年再度重掌中國國民黨主席的朱立倫，若是說朱立倫已非「昔日吳下阿蒙」的話，那麼他企圖將國民黨「異化」百毒不侵的「邪黨」。據了解，朱立倫新主席上任，除了積極強化中央黨部的火砲隊伍之外，國民黨更首度在地方黨部也設置對外政治攻防的火力陣容。摩拳擦掌發揮中國共產黨的「鬥爭文化」，貫徹習近平「要勇於鬥爭，不信邪、不怕鬼。」的理念。國民黨文傳會主委凌濤，就是這支火砲隊伍的操盤人。聲援鄭麗文，批判蘇揆面對立委關注「國家安全」的軍備議題，以空話甚至情緒性方式回應，失言、失職、失格，要求蘇揆立即道歉？這才是不要臉的「空話」？

種種蛛絲馬跡可以看到，朱立倫當選黨主席即恐嚇民進黨要「剉咧等」！戰鬥藍已經成為亂鬥藍，窮其一切手段對民進黨政府全面宣戰！從中央佔領立院議場，宛若「紅衛兵」似的推倒備詢台，將國會議會變成紅衛兵鬥爭大會，要行政院長蘇貞昌誠心誠意向民眾道歉？看似要將蘇貞昌五花大綁戴上高帽子上，押上街頭遊街示眾批鬥下台？

蔡英文期盼國內做好內部團結，以對抗中國外部威脅，看來這只能是空中樓閣的幻想。因為誠如蘇貞昌回鄭麗文「不會像你們那麼不要臉。」可以看出，從中國大陸敗逃到台灣，「不要臉」是國民黨的傳統，「不要臉」天下無敵的火砲隊伍已經成立，傾全黨之力似乎不惜玉石俱焚！

（大學助理教授）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法