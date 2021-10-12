自由開講》大新竹升格直轄市，推動雙語教育更有力

李妍慧

上週，台灣與加拿大共同舉行「雙語教育合作聯合聲明」，不僅達成高中以下雙語教育的工作計畫，更基於民主盟邦的友誼，會由教育作為起點，展開一系列的民主深化。事實上，早在2018年蔡英文總統就提出「2030 雙語國家政策發展藍圖」，將以建置英語的沈浸式教學環境、公共政策雙語並陳作為政策關鍵字。我所服務的大新竹地區國際交流很深，若能夠從教育面超前部署下一代的競爭力，或許能作為雙語政策典範，讓世界看見台灣，認識科技首都新竹。

圖為近日一群在地「竹科媽媽」仿手機廣告文案，在新竹縣、市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格將促成「交通就很順」、「竹科就很有力」、「水就很好喝」，看板一出也吸引民眾關注。（資料照）

大新竹家長熱衷雙語教育 國際學校門檻嚴苛卻趨之若鶩

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大新竹的家長對於雙語教育相當熱衷，可從國際學校多、英語機構多與國際交流課外活動多一見端倪。家長對於雙語教育的支持，將是推動未來發展的動力。事實上，如果地方政府有力推動，確實有相當機會，可以讓求學階段的學生接觸國際交流，甚至全英語沈浸式教學。得利於大專院校設立外文、應用外文以及相關教育學程，新竹地區自我培訓師資的條件，跟全國目前英師需才孔急的狀況相比，站在較好的利基點。

然而，本國籍學子並無法就讀國際學校，改革現有的教育系統格外重要。目前在公立學校部分，大新竹並無嚴格意義的「雙語校園」，僅有「試行英語教育」的國中小。以新竹市為例，全市40餘間中小學中，僅有108學年以後的新科國中、新竹、民富、高峰、東園、關東、東門國小等7間學校有每週一堂全英語教學課程，以及部分科目沈浸式英語教學環境。在現有教師編制之下，落實雙語並行的教育場域仍有不足，仍需要大量的財源跟師資挹注。

我主張：大新竹合併升格 搭配政策直接挹注公立學校全面推行雙語校園

大新竹若能合併升格，我認為更充分的中央分配款，應該搭配政策直接挹注公立學校推行全面雙語校園同時，具體的政策措施，也需完整的配套。師資方面，需要有英語作為第二語言（ESL）學門訓練作為後盾，讓考用英文訓練，也就是以文法、單字以及寫作技巧核心，轉向為溝通與應用核心的訓練。因此，推廣既有教師進修、增補ESL專業教師，將會是重要課題。其次，教材方面需要在108課綱的基礎上編修各科專業的英語版本，並搭配課程輔助媒體，才能用最有效率的方式，銜接既有教學目的，落實雙語並行的教育。

最重要的是，在學習體驗方面，雖然留學在近年來已經蔚為風潮，但家長的財力、學生的適應並非一簇可及。我認為要廣設一年期的教育交流方案，搭配與外國對口校園的銜接計畫，讓小朋友不僅能在學校落實雙語教育，更能實地走訪英語校園，讓說英語以及使用英語成為大新竹學子成長過程的必經之路。

（新竹市議員）

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