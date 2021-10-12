自由開講》暫時安置制度才是解方！

蔡沛珊

從108年7月發生之嘉義殺警案，至今年9月發生之屏東挖眼案，凸顯在現行制度下，亟需一刑事訴訟法的「羈押」以外的制度選擇，即「暫時安置制度」，何以暫時安置制度是較佳又必要之選項，以下筆者將從第一線執法者之角度詳加說明。

如果一行為人觸犯殺人或殺人未遂罪，因所犯為重罪，重罪往往伴隨高度逃亡的可能，依現行司法實務運作，檢察官身為國家公益代表人，往往會依現有卷證資料審酌是否向法院聲請羈押，檢察官聲押後，法院多會考量行為人對社會安全所造成的危險性而裁准羈押。然而，當行為人除了觸法外，如行為當時，因罹患精神疾病，有刑法第19條第1項所稱「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」的情形，此時檢察官是否聲請羈押，法院是否應裁定羈押，似有再三思量之處。

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因行為人不具責任能力，無法判決其有罪，但行為人仍具有再犯或危害公共安全之虞，法院將於本案訴訟過程，一併宣告監護處分，惟基於法治國原則與刑事法之鐵則—「刑事判決非經確定，不得執行。」（Strafurteile sind nicht vollstreckbar, bevor sie rechtskräftig geworden sind.）因此，在判決確定前，確有除羈押以外，另一制度存在之必要。從而，刑事法學者多群起呼籲，如行為人在偵查或審理中，有刑法第19條第1項、第2項之狀態，而有再犯或危害公共安全之虞，應在羈押程序外，另建立「暫時安置制度」，以專門處理當行為人欠缺或或顯著降低責任能力時，賦予檢察官聲請權，予法院審酌除了羈押以外，其他強制處分做為替代手段之可能，畢竟，從一般社會大眾的觀點，精神障礙之行為人在違犯重大刑事犯罪後，在其症狀尚未改善前，或其再犯危險仍存在的情況下，是否有暫時與社會隔離並治療其之處所，才是關鍵所在。

有論者可能會認為，既然現行規定就有監護處分，為何不能直接執行法院裁定的監護處分呢？抑或採取司法院所提的「緊急監護處分」修法方向呢？此係基於刑事法「刑事判決非經確定，不得執行」之鐵則，業如前述，故基於法治國原則，在法院判決未確定前，實不應也不宜貿然執行尚未確定之監護處分。至於司法院所提之緊急監護處分草案，從第一線執法人員之觀點，認有難以運作的疑慮，首先，新聞上突發之重大刑事案件，往往由各地檢署當日值勤的內勤檢察官來處理，警方於拘提或逮捕犯罪嫌疑人後，經內勤檢察官訊問，若依當時手邊卷證資料，認有聲請羈押之必要，必須「在警方拘提或逮捕24小時內」向法院聲請羈押，如法院認為被告有欠缺責任能力的疑慮，即諭知緊急監護處分，將行為人交由檢察官來處理，因緊急監護處分亦為監護處分，依行政院所提之監護處分草案採多元處遇之立法模式，原先是賦予檢察官於個案之審酌空間，然此須在刑事判決已確定之前提下，案件已歷經偵查、審理程序，必經相關醫療院所的專業司法鑑定意見，惟若在案發後的第一時間，檢察官如何能在短時間內，尚未有任何醫療機構專業意見下，即決定要採取何種處遇？又如何在短時間內尋覓適合的處所來收治？從而，與其採納司法院所提妾身未明的「緊急監護」草案，不如採取德國刑事訴訟法第126a條的「暫時安置制度」，並建議在條文中明白敘明，當法院考量行為人有欠缺責任能力的情形或可能性，又擔心行為人有再犯或對社會安全有危害之虞，可直接裁定行為人入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫時安置，如此一來，法院依法審酌後，即可明確依行為人的責任能力劃分，有責任能力者，送看守所羈押，無責任能力或有欠缺責任能力疑慮者，送司法精神醫院暫時安置並治療，並搭配現行行政院推動之司法精神醫院、司法精神病房等政策，方能真正解決此問題！

雖有論者誤以為「暫時安置制度」僅有隔離，並無治療，甚至有「無病推定」之疑慮，此顯有誤解！如筆者前開所述，只要將收置處所明白揭示在「司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所」，即可同時兼顧「治療」及暫時與社會隔離的目的，不但與法治國原則相符，亦無違反刑事判決確定前即執行保安處分之疑慮。

「暫時安置制度」方為解方啊！

（臺北地檢署檢察官）

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