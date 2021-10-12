自由開講》草率的「台北市攤販長期精進計畫」

陳彥忠

「台北市攤販長期精進計畫」為市政府於109年4月10日為無證攤販所設立的計畫，近日汪志冰議員在議會上質詢此爭議至多的計畫時，問及為何此計畫可以凌駕於「台北市攤販管理自治條例」、「道路管理自治條例」、「消防法與消防安全設備設置標準」、「水汙染防治法」等許多法條之上。為何在此保護傘下的無證攤販，可以無證營業，可以佔據行人走道，可以縮小原有的消防通道，可以私接水電、可以排放汙水；在台上的官員，均未明確的說明與回覆，只回答了，這些攤販有其歷史與背景。

無證攤販的處理方式有很多種；就地合法，讓攤販自行組成自治會去自行管理，是現在市政府的做法，從去年試辦的4個夜市，到現在的9個夜市，市政府不斷的放大絕將台北市的無證攤販陸續地納入「台北市攤販長期精進計畫」，是自得其滿，還是甩鍋放任？市府單位，在執行計劃之前，有詢問過當地居民與店家的意見嗎？在執行計畫之後，有如條文中去執行道路要通暢、環境要清潔、食品要衛生、消防要安全、組織要健全嗎？或是又要事情發生後，一切都交給自治會去處理與回答。

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基河路的行人道 （照片:本人拍攝）

此計畫如國王的新衣，在糖衣下包裹著自滿，凌駕於許多法條之上的此計畫只有肆點，每一條文中，都充滿的矛盾，如計畫中的退場機制，『街區居民需聯署過半，如遇有街區居民（以場域範圍門牌數計）聯署過半提案該處不得擺設攤販，並經由區公所辦理投票過半（以場域範圍內設籍數計）通過後，得終止輔導，並由本府各相關機關逕依權責辦理。』。進場機制呢？市府不需要詢問店家，肆意地在行人道上畫上藍色虛線，即放任無證攤販在店家與住宅社區前面營業，退場機制卻要求街區居民聯署過半？市政府真的有針對此計畫案邀請專家學者來研議商討嗎；也如同汪志冰議員所詢問的，現在店家與住宅社區已聯署反對，是否可以要求無證攤販撤離行人道，官員卻回答，必須要跟自治會溝通協調。

攤販可以井然有序，如台南的花園夜市，把所有的攤販聚集在一個區域內，也如台北既有的士林夜市，一個位於地下室和以環繞慈諴宮媽祖廟為主的範圍，不知市政府為何要將從劍潭捷運站步行到士林夜市之基河路上的無證攤販納入計畫，為何不引導攤販到適當的區域，而去無限地擴張無證攤販的場域，然市政府引以為傲的台北表演藝術中心將來是否也會納入計畫範圍之內。民生西路，捷運站旁周遭的攤販也是，商家也不需要租店面了，直接在店家前面擺設攤位即可；在此計畫之下，店家也不是店家，行人也不走行人道，把空間都讓給無證攤販。此草率的計畫真的可以讓台北市變得更美麗？更國際化？

狹窄的民生西路巷弄 （照片:本人拍攝）

就因一個攤販代表一個家庭，此計畫才需更認真地研議，而非草率制定與執行，造成攤販與附近店家的糾紛與對立。盼能在更新計畫後，讓攤販可以正常營業，讓店家與住宅可以享有應有的空間，讓行人可以安心的走在行人道上。

（文字工作者）

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