自由開講》72年，制憲的時候到了！

蕭嘉弘

蔡總統今年的國慶致詞，提及台灣的次數47次，中華民國6次，中華民國台灣3次，等於提及台灣的有50次，「完勝」中華民國的9次。矢言追求國家正常化的立院游錫堃院長，以籌委會主席身分致詞時，除了連結台灣與世界，表示民主是台灣的百年基因，幾次中華民國後必加台灣，讓人有國號是中華民國台灣之感。

蔡總統呼應事實現狀，正視和指出過去中華民國台灣72年來的發展歷史，新論述讓人振奮，制憲的時候到了！誰能想像，夏威夷是一個國家，卻使用著美利堅合眾國的憲法？萬一沖繩建國，卻獨自使用舊的日本國憲法？台語有個諺語叫做「囝仔穿大人衫」-大輸，不是想像，台灣二千三百萬人的島國，現在使用七十多年以前，為十億人口而製作的憲法，難怪怎麼修、怎麼改都不合身。蔡總統致詞也表示修憲門檻非常高，令人質疑，先找台階下，修憲可能會如司法改革多年的雷聲大、雨點小，只剩三年任期，讓國家正常化原地踏步，人民高度失望！

請繼續往下閱讀...

蔡總統呼應事實現狀，正視和指出過去中華民國台灣72年來的發展歷史，新論述讓人振奮，制憲的時候到了！（歐新社）

祖先展現智慧的台灣諺語，全面執政的蔡政府有沒有在聽？將「大人衫」換掉，留下好的立法精神，去蕪存菁，打造我們亟需的小而美的「台灣新衫」- 一部新憲，供中華民國台灣的政治實體所需所用。

長痛不如短痛，冀望數次修憲的社會劇痛，動盪，還可能公民複決不成功，不如一次誕生新憲的分娩陣痛。近年政府呼籲和感謝世界支持台灣，一個個外館也正名台灣，回應國內的認知、事實和共識，共同打造新憲，一步到位，走上台灣加註中華民國的康莊大道。

（台大研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法